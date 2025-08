#StareaEducației (INTERVIU) Rodica Leontieș, inspector general ISJ Iași: ”Este clar că vor fi completări de normă pentru profesorii titulari din județ, dar nu se va pune problema ca un profesor titular să rămână fără catedră completă. Mărirea normei didactice de predare va avea repercusiuni asupra încadrării profesorilor.”

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 august 2025, 10:34

Creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar, cu două până la patru ore, comasarea instituțiilor cu mai puțin de 500 de elevi, mărirea numărului de elevi dintr-o clasă, modificări privind plata cu ora sau degrevările directorilor și inspectorilor, se numără printre măsurile din educație prevăzute de Legea 141 pe 2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a fost publicată vineri, 25 iulie, în Monitorul Oficial.

Schimbările ce urmează să fie implementate au stârnit nemulțumiri și tensiuni, atât în cancelarii, cât și în rândul sindicatelor, care amenință cu ample proteste.

Invitata colegei noastre, Andreea Daraban, este doamna profesor Rodica Leontieș, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, care aduce lămuriri privind efectele pe care aceste modificări legislative le au asupra școlilor din județul Iași.

Andreea Daraban: Creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar, anunțată în contextul unui pachet de măsuri fiscale, a stârnit reacții diverse. Se vorbește despre posibile blocaje instituționale, despre profesori suplinitori care nu vor mai avea catedre, despre profesori titulari care nu vor mai avea cum să-și completeze norma în școala în care se află. Cum se prezintă situația în județul Iași și care este atmosfera în rândul cadrelor didactice?

Rodica Leontieș: Într-adevăr, efectele legii 141/2025 implică și segmentul de educație. Vorbim despre o reorganizare a rețelei școlare și constituirea normelor didactice de predare ca urmare a aplicării acestor măsuri. La acest moment, noi avem la nivelul județului unități care își pierd personalitatea juridică. În municipiul Iași avem 19 unități, 15 grădinițe cu program prelungit și 4 școli, respectiv”Mihail Codreanu”, ”Carmen Silva , ”Veronica Micle” și ”Gheorghe Asachi”. În municipiul Pașcani avem două unități de învățământ, respectiv o grădiniță și școala ”Ion Creangă” din Gâștești. În orașul Hârlău avem o grădiniță cu program prelungit și școala gimnazială ”Pârcovaci”, iar în orașul Târgu Frumos, o unitate și anume Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”. În mediul rural, avem 10 unități de învățământ din 8 UAT-uri și anume Belcești, Deleni, Miroslava, Popricani, Tomești, Țibana, Țibănești și Voinești.

Noi am avut deja o întâlnire cu primarii din aceste localități, ale căror unități își pierd personalitatea juridică pentru a discuta o eventuală reconfigurare a rețelei școlare în vederea asigurării unei oferte educaționale coerente și adaptate nevoilor actuale. Practic, acesta este primul demers, reorganizarea rețelei. Știți că a apărut o procedură privind reorganizarea unităților de învățământ care este în dezbatere publică până pe data de 6 august. Noi, până pe data de 8 august, avem obligația de a definitiva acea rețea școlară și abia apoi putem vorbi de încadrarea titularilor în unitățile școlare, conform tot unei proceduri care este în dezbatere publică, tot până pe data de 6 august. Într-adevăr, mărirea normei didactice de predare pentru fiecare profesor, de la 18 la 20 de ore, este clar că va avea repercusiuni asupra încadrării profesorilor. În primul rând, vom face încadrarea profesorilor titulari și este clar că numărul de ore care erau vacantate pentru suplinire se diminuează.

Andreea Daraban: Vorbeați despre reorganizarea rețelei școlare. Practic, aceste instituții care nu îndeplinesc criteriile pentru a avea personalitate juridică vor fi comasate cu alte instituții? Cum se va face această reorganizare mai exact?

Rodica Leontieș: Aceste unități școlare, care nu îndeplinesc condițiile pentru a rămâne cu personalitate juridică, vor fi absorbite de alte unități care au personalitate juridică la momentul acesta. Noi intenționăm ca grădinițele să fie arundate școlilor, deci celor patru din muncipiul Iași clar că le vor fi arundate grădinițe, pentru a-și menține personalitatea juridică. Deocamdată a fost doar o propunere, vă dați seama că trebuie și o hotărâre de Consiliul Local și o adresă pe care noi o înaintăm Ministerului. Nu știu dacă este oportun să spun, acum, care au fost propunerile pentru arundare, atât timp cât nu este o hotărâre de Consiliul Local și fiind și o procedură care este în dezbatere publică. După data de 8 august vă pot spune exact care au fost arundările.

”În mediul urban, în fiecare an, noi am pledat pentru calificare. Dar dacă profesorul are o altă specializare, are posibilitatea să-și completeze norma pe a doua specializare, decât cea care este în actul de numire.”

Andreea Daraban: În ceea ce privește personalul din aceste unități care vor fi arundate, ce se va întâmpla cu personalul de conducere, dar și cu ceilalți profesori?

Rodica Leontieș: În primul rând, fiecare disciplină va include profesorul titular din unitatea A și respectiv din unitatea B, iar încadrarea să face per total norme și în urma unei evaluări, dacă va fi cazul, un cadru didactic va face obiectul completării de normă. Dar eu vă asigur că la nivelul județului Iași, este clar că vor fi completări de normă pentru profesorii titulari, dar nu se va pune problema ca un profesor titular să rămână fără normă, atât timp cât noi, la momentul acesta, avem peste o mie de posturi, catedre rezervate sau vacante sau fracțiuni de normă. Deci, posturi pentru profesorii titulari vor fi.

Andreea Daraban: Vor fi, dar profesorii vor fi nevoiți să facă naveta între școli.

Rodica Leontieș: Bine, dar și în acest moment avem profesori titulari în două sau trei unități școlare, deci nu este în premieră.

Andreea Daraban: Odată cu mărirea normei didactice, de la 18 la 20 de ore, vor apărea și astfel de cazuri în care profesorii titulari nu își vor putea întregi norma în școala în care sunt.

Rodica Leontieș: Da, vor fi situații în care un profesor titular nu își poate constitui norma de 20 de ore în unitatea în care este titular. Și atunci va participa într-o ședință publică pentru completarea normei în altă unitate școlară sau, conform metodologiei, am înțeles că nu numai în învățământul gimnazial, ci și în învățământul liceal, va fi posibil să își completeze norma la nivel de unitate până la o treime din aria curriculară.

Andreea Daraban: Adică să predea și altceva decât ceea ce predă în mod obișnuit.

Rodica Leontieș: Da, dar de regulă, noi în mediul urban, în fiecare an, am pledat pentru calificare. Deci, dacă are o altă specializare, are posibilitatea să-și completeze norma pe a doua specializare, decât cea care este în actul de numire.

Andreea Daraban: Dacă un profesor este de matematică, va putea preda, de exemplu, și biologie?

Rodica Leontieș: În mediul urban nu vom merge pe această variantă. În mediul rural, dintotdeauna un profesor titular a avut posibilitatea completării până la jumătate de normă în altă specializare și nu obligatoriu conform specializării pe care a dobândit-o prin studii.

”Noile fișe de vacantare vor fi prezentate comisiei Inspectoratului Școlar în intervalul 8-14 august, astfel încât, pe data de 18 august, va fi publicată o nouă listă cu posturile vacante și ulterior vor fi ședințele publice, începând cu data de 20 august. ”

Andreea Daraban: Aveți, la momentul de față, o situație cu profesorii titulari care sunt nevoiți să își întregească norma? Aveți o estimare?

Rodica Leontieș: La momentul acesta nu avem, atât timp cât nu am primit din școli fișele de încadrare pentru anul următor școlar. În luna februarie, am primit fișele de vacantare cu încadrarea titularilor și cu posturile vacante pentru anul școlar următor.

Andreea Daraban: Care nu mai sunt valabile acum.

Rodica Leontieș: Absolut. Această listă va fi modificată, deci aceste fișe de vacantare vor fi prezentate comisiei Inspectoratului Școlar în intervalul 8-14 august, astfel încât, pe data de 18 august, vom publica o nouă listă cu posturile vacante și ulterior vor fi ședințele publice, începând cu data de 20 august. Dar să nu uităm că noi avem ședințe publice și pe data de 1 august, respectiv luni, 4 august. Vineri, 1 august, repartizăm pe posturile care sunt publicate deja cu viabilitate de cel puțin 4 ani, candidații care au obținut la concursul de titularizare din iulie 2025, minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la lecția, la clasă, respectiv proba practică.

Andreea Daraban: Așadar, acei candidați care au susținut anul acesta titularizarea vor beneficia de posturile pentru care au candidat?

Rodica Leontieș: Absolut. Vor fi ședințele publice, iar noi vom emite decizii în intervalul 5-8 august, astfel încât respectivul candidat să se poată prezenta la unitățile de învățământ în vederea încheierii contractelor individuale de muncă. Data limită de prezentare în unitatea școlară va fi 8 august.

Andreea Daraban: Și au garanția că vor primi acel post pentru care au candidat în urma reorganizării rețelei școlare și a creșterii normei didactice?

Rodica Leontieș: Dumnealor vor avea încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată și vor intra în evaluare, în condițiile în care va fi o completare de normă sau o restrângere de activitate la catedra respectivă. Deci, în această procedură privind constituirea normelor, avem exact pașii pe care trebuie să îi întreprindă fiecare unitate școlară în vederea încadrării profesorilor titulari, dumnealor având statut de profesor titular. Restrângerea de activitate implică asigurarea de către unitatea școlară a unui număr mai mic de 10 ore, deci jumătatea de normă. Cine are măcar 10 ore face obiectul completării de normă. Cine are sub 10 ore face obiectul restrângerii totale de activitate. Asta presupune participarea în ședință publică și cu prioritate poate fi detașat pe o catedră fie vacantă, fie rezervată pentru un an școlar. Pentru că profesorul titular are prioritate în ședințele publice la completare, respectiv la restrângere de activitate.

”Nu cred că profesorii suplinitori vor rămâne fără post, dar diminuare de normă cu siguranță va fi și vor fi și dumnealor prezenți în ședință publică pentru a-și completa norma didactică. Nu pot să spun că nu vor fi afectați profesorii de aceste măsuri. Vor fi afectați, dar profesorii titulari nu.”

Andreea Daraban: Câți profesori suplinitori sunt afectați de aceste măsuri care urmează să fie luate în județul Iași?

Rodica Leontieș: Iarăși un răspuns la care nu pot fi foarte exactă. Pentru că depinde foarte tare de ceea ce se întâmplă cu profesorii titulari. Și atunci, implicit și profesorii suplinitori care au beneficiat de continuitate pot avea diminuată norma didactică.

Andreea Daraban: Pot rămâne și fără post?

Rodica Leontieș: Nu cred că vor rămâne fără post, dar diminuare de normă cu siguranță va fi și vor fi și dumnealor prezenți în ședință publică pentru a-și completa norma didactică. Nu pot să spun că nu vor fi afectați profesorii de aceste măsuri. Vor fi afectați, dar profesorii titulari nu. În schimb, vom vedea cu profesorii suplinitori în ce măsură putem să asigurăm fiecăruia o catedră completă. Lista posturilor, clar că va suferi modificări. V-am zis că lista finală pentru ședințele publice din august va fi pe data de 18.

”Nu voi permite să mai avem plata cu ora la profesorii titulari. Acesta este contextul. Încercăm să fim echilibrați și să avem o bună măsură în toate.”

Andreea Daraban: Sindicatele reclamă faptul că mișcările de personal nu se fac în mod echitabil. Profesorii spun că această creștere a normei didactice va scădea calitatea actului educațional la clasă. Cum priviți dumneavoastră aceste aspecte?

Rodica Leontieș: La nivelul județului Iași, bună parte din profesori au avut plata cu ora.

Andreea Daraban: Ce se întâmplă cu plata cu ora acum?

Rodica Leontieș: Fiecare profesor va fi încadrat cu 20 de ore, nu mai mult, pentru a asigura normele și profesorilor suplinitori. Și personalul de conducere, îndrumare și control nu poate să presteze ore la plata cu ora. Cel puțin, la nivelul inspectoratului, nu voi permite să avem plata cu ora la profesorii titulari pentru a putea asigura norme pentru profesorii suplinitori, pentru candidatii care au susținut concurs și au dreptul și ei la un număr de ore pentru anul următor școlar. Acesta este contextul. Încercăm să fim echilibrați și să avem o bună măsură în toate.

Andreea Daraban: Așadar, putem spune că în județul Iași nu va mai exista plata cu ora pentru cadrele didactice din preuniversitar.

Rodica Leontieș: Eu așa îmi doresc. Vom prelua fișele, adică cel puțin fișele pe care le vom prelua la acest moment, vor fi doar cu 20 de ore sau în cazuri excepționale, dacă numărul de ore e multiplu de 3, clar că vor fi 21 de ore, că nu poți să iau o oră din 3. Dar, mai mult de atât, nu. Vor fi toate orele vacantate pentru a putea fi repartizați candidații care au susținut concurs.

Andreea Daraban: Directorii vor avea și ei norma didactică mărită. Au fost voci care au spus că mulți directori vor renunța la aceste funcții. Avem astfel de situații în județul Iași?

”Vom reorganiza colectivele. Dar nu vă imaginați că vom destabiliza foarte tare în unitățile în care avem un singur rând de clase.”

Rodica Leontieș: În momentul acesta nu am nici o cerere pentru renunțarea la funcția de conducere.

Andreea Daraban: Creșterea numărului de elevi în clasă presupune refacerea tuturor efectivelor de clase, dacă măsura se va aplica întocmii ca în contextul legii. Ce beneficii survin în urma unei astfel de decizii?

Rodica Leontieș: În primul rând, pentru anul următor școlar, într-adevăr, vom reorganiza colectivele. Dar nu vă imaginați că vom destabiliza foarte tare în unitățile în care avem un singur rând de clase. Dacă am 12 copii minim, există posibilitatea prin derogare cu 2 copii mai puțin, adică vom funcționa și cu colective cu 10 elevi. Repet, în cazuri excepționale, dacă vom avea două clase paralele cu câte 10 elevi, atunci vom constitui un singur colectiv. Și atunci încadrarea va suferi modificări și implicit și profesorii titulari vor fi afectați și din acest motiv.

Dacă vorbim de 10 elevi, nu vorbim de învățământ simultan. Avem învățământ simultan, într-adevăr, în zonele defavorizate. A apărut, într-adevăr, și un ordin pentru învățământul simultan. Inclusiv clasa a VIII-a nu mai este o clasă de sine stătătoare, dacă numărul elevilor este mult prea mic. Și atunci va fi în regim simultan și acea clasă, cu preadarea, probabil, a matematicii și a limbii române, adică disciplinele de examen, separat. Noi mergem pe ideea de a avea cât mai puține clase în simultan, doar în zonele, repet, defavorizate, și să rămânem cu clase de sine stătătoare pentru a crește calitatea actului educațional.

Andreea Daraban: Unde avem cazuri în care există doar 10 elevi într-o clasă, doar în mediul rural, bănuiesc?

Rodica Leontieș: Da. Acolo se vor face reorganizări cu predilecție. În mediul urban avem la Podu Iloaiei. Există un ordin privind modificarea metodologiei pentru organizarea claselor în regim simultan. Este aprobată prin ordin de ministru din 2024. Noi, în etapa de vacantare, din contră, am încercat să reorganizăm rețeaua de așa manieră încât numărul claselor care învață în simultan să fie cât mai mic.

Andreea Daraban: Până în prezent, numărul într-o clasă era în jurul a 26 de elevi. Ce se întâmplă în clasele din mediul urban, din licee, din școli gimnaziale în care există acest număr minim de 26, vor mai fi copii în plus?

Rodica Leontieș: În prezent, clasele de început vor merge exact așa cum au început, adică la liceu 26, nu 28. Modificările o să apară în formațiunile de studiu care nu îndeplinesc condițiile de 12 elevi, în funcție de ce apare în această procedură.

Andreea Daraban: Deci doar în cazurile acestea se va suplimenta numărul de elevi în clasă sau se vor uni clasele?

Rodica Leontieș: Da.

Andreea Daraban: Care sunt cele mai mari dificultăți cu care vă confruntați în ceea ce privește reorganizarea rețelei școlare?

Rodica Leontieș: Așteptăm un răspuns de la domnul primar de la Miroslava pentru că acolo este o unitate care își pierde personalitatea juridică. Vorbim de un liceu cu profil agricol și încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru a rămâne un liceu cu profil agricol, ei având niște proiecte împreună cu Ministerul Agriculturii și să vedem ce unitate vom aronda, probabil tot una dintre unitățile școlare care nu îndeplinește condițiile de a rămâne cu personalitate juridică.

Variana audio a interviului: