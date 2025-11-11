World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:50

World Vision România lansează de Crăciun o campanie prin care doreşte să strângă banii necesari pentru ca peste 2.000 de copii din mediul rural să primească ghete noi şi geci de iarnă.

Organizaţia aminteşte că mai mult de un sfert dintre copiii de la sate spun că familia nu îşi permite nici măcar strictul necesar şi că în multe zone din mediul rural iarna înseamnă drumuri lungi, frig, haine prea subţiri şi ghete vechi.

Prin această campanie, organizaţia le va oferi copiilor şi siguranţa că nu vor fi nevoiţi să renunţe la şcoală din cauza frigului, iar adolescenţii de la sate vor avea şansa de a merge prima dată la operă, cinema sau concert.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)