Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural

World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural

World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:50

World Vision România lansează de Crăciun o campanie prin care doreşte să strângă banii necesari pentru ca peste 2.000 de copii din mediul rural să primească ghete noi şi geci de iarnă.

Organizaţia aminteşte că mai mult de un sfert dintre copiii de la sate spun că familia nu îşi permite nici măcar strictul necesar şi că în multe zone din mediul rural iarna înseamnă drumuri lungi, frig, haine prea subţiri şi ghete vechi.

Prin această campanie, organizaţia le va oferi copiilor şi siguranţa că nu vor fi nevoiţi să renunţe la şcoală din cauza frigului, iar adolescenţii de la sate vor avea şansa de a merge prima dată la operă, cinema sau concert.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!
Fără categorie joi, 6 noiembrie 2025, 13:31

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Ateneul Național din Iași organizează în weekend-ul 7-9 noiembrie 2025, Vinerea Culturală, o campanie menită să aducă mai aproape publicul de...

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!
Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 18:39

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate, după ce...

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate
Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 15:25

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei

Cele patru şcoli speciale din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6...

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei
Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 19:11

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc

O persoană din Piatra-Neamţ a sesizat pompierii prin e-mail că miroase a gaz metan în blocul în care locuieşte, deşi în mod normal trebuia...

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 16:04

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor

Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar,  să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială pentru elevii cu...

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor
Fără categorie vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Fără categorie marți, 14 octombrie 2025, 19:41

Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Continuă pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. Peste 15 mii de...

Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva
Fără categorie joi, 9 octombrie 2025, 12:40

Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași

Peste 30.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depuse pe esplanada din faţa Catedralei...

Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași