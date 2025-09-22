Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 19:00

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la unu, trei şi cinci ani. Dobânzile sunt de 6,9%, 7,5% şi 7,85%.

Aceste instrumente de economisire pot fi achiziţionate online prin platforma ghişeul.ro, prin utilizarea spaţiului virtual privat al ANAF, prin intermediul băncilor, dar şi de la sediile trezoreriei şi ale Poştei Române.

Amintim că veniturile obţinute sunt neimpozabile, iar titlurile Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.(Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)