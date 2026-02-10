Iaşi: Lucrările de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii ‘Moldova’, finanţate cu fonduri europene obţinute de Primărie

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 17:20

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica a anunţat că fondurile europene obţinute de municipalitate prin Programul Regional Nord Est 2021-2027 vor acoperi două treimi din costurile de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii ‘Moldova’, în cadrul unui proiect complex de regenerare a zonei centrale din punct de vedere socio-economic, cultural şi turistic.

Pe lângă lucrările de consolidare şi reabilitare a Filarmonicii, proiectul în valoare totală de aproape 145 milioane de lei, prevede şi finanţarea modernizării spaţiului de lângă Teatrul Naţional şi a unor lucrări de punere în siguranţă la Catedrala Mitropolitană.

‘Proiectul Primăriei vizează amenajarea spaţiului verde care înconjoară Teatrul Naţional, precum şi dotarea cu mobilier şi iluminat urban, are o valoare totală de peste 30,62 milioane de lei, din care cheltuieli eligibile sunt în valoare de 28,53 milioane lei. Proiectul Arhiepiscopiei Iaşilor, de lucrări la Catedrala Mitropolitană, are valoare de 24,99 milioane lei, întreaga cheltuială fiind eligibilă. Proiectul Consiliului Judeţean, care urmăreşte reabilitarea şi modernizarea Filarmonicii, are o valoare totală de 89,38 milioane lei, din care cheltuielile eligibile sunt de 38,50 milioane lei’, declară primarul Mihai Chirica.

În acest proiect, Primăria Iaşi este lider de parteneriat, calitate în care este cea care a depus proiectul pentru finanţare la începutul lunii octombrie 2025, iar Consiliul Judeţean şi Arhiepiscopia Iaşilor sunt parteneri. Asocierea dintre Primărie şi Consiliul Judeţean în vederea realizării proiectului ‘Creşterea atractivităţii zonei centrale a municipiului Iaşi din punct de vedere socio – economic, cultural şi turistic’ a fost aprobată în cadrul şedinţei Consiliului Local din 26 aprilie 2023.

Potrivit hotărârii, Consiliul Judeţean Iaşi este responsabil cu realizarea documentaţiei tehnico-economice şi cu achiziţia publică pentru execuţia de lucrări pentru reabilitarea Filarmonicii. În schimb, Primăria Municipiului Iaşi se obliga să obţină fonduri europene pentru acest proiect prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, ceea ce s-a şi întâmplat în cursul săptămânii trecute.

În cursul lunii februarie 2024 Consiliul Judeţean a încheiat un contract de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii. Lucrările au fost încredinţate companiei Iasicon SA, pentru o sumă de 58 de milioane de lei (inclusiv TVA) şi au început efectiv în luna aprilie 2024.

Potrivit acordului cu Consiliul Judeţean, cei 38,50 milioane lei obţinuţi vor acoperi cheltuieli cu reabilitarea Filarmonicii făcute după data de 31 august 2025. Astfel, suma obţinută prin proiectul depus de Primărie acoperă 66,4% din valoarea lucrărilor de reabilitare a Filarmonicii.

‘Chiar dacă Primăria nu a administrat niciodată clădirea Filarmonicii ieşene, suntem bucuroşi şi mândri că reuşim să susţinem reabilitarea unui monument istoric şi să redăm ‘casa’ uneia dintre cele mai valoroase instituţii culturale din România. Ţinând cont de valoarea acestei investiţii, ar fi fost extrem de dificil, dacă nu imposibil ca o instituţie să susţină de una singură reabilitarea Filarmonicii. Salvarea a venit şi în acest caz, ca în atâtea altele, de la fondurile europene şi a fost posibilă doar graţie unui parteneriat fericit între Primărie şi Consiliul Judeţean, căruia i s-au alăturat şi cele două mari Biserici, prin Arhiepiscopia Iaşilor, cu lucrări la Catedrala Mitropolitană, dar şi Episcopia Romano – Catolică, ca proprietar al clădirilor’, a declarat primarul Mihai Chirica.

Proiectul ‘Creşterea atractivităţii zonei centrale a Municipiului Iaşi din punct de vedere socio-economic, cultural şi turistic’, are o valoare totală de peste 144,99 milioane lei include trei proiecte, va fi finanţat prin Prioritatea 7 – O regiune mai atractivă. Acesta este primul contract de finanţare dintre cele 20 de proiecte importante pentru care Primăria Municipiului Iaşi intenţionează să obţină finanţare europeană prin intermediul Programului Regional Nord-Est 2021 – 2027.

Conform primarului Iaşiului, la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au fost depuse 19 dintre aceste proiecte pentru a fi evaluate şi apoi contractate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)