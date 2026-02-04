Comisia Europeană, acuzată de interferenţă în alegerile naţionale din mai multe state europene, inclusiv România

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:28

Un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, aflat pe site-ul acestei instituţii, acuză Comisia Europeană de interferenţă în alegerile naţionale din mai multe state europene, inclusiv România.

Acest document de 160 de pagini, elaborat de aliaţi ai preşedintelui Donald Trump, acuză Uniunea Europeană că a dus o campanie de ani de zile pentru a controla ceea ce se afirmă online, la scară mondială.

Cezar Manu, cu detalii: Potrivit raportului citat, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale în 2023, Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor din Slovacia, Olanda, Franţa, Moldova, România şi Irlanda, pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste. Documentul susţine că cele mai agresive măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent Călin Georgescu. Autorii raportului notează că, deşi serviciile de informaţii române au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie pe TikTok, documentele interne ale reţelei chineze nu confirmă această ipoteză. În replică, executivul comunitar a respins categoric acuzaţiile americane, despre care a spus că sunt absurde şi complet lipsite de fundament. Mai mult, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Thomas Regnier, a declarat că platformele online sunt cele care influenţează alegătorii, prin intermediul algoritmilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

