(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 16:04 / actualizat: 20 octombrie 2025, 17:41

Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar, să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială pentru elevii cu dificultăți, ca parte a legii 141/2025.

Scopul oficial este reducerea abandonului școlar și sprijinirea formării competențelor de bază, dar în practică, învățătorii se confruntă cu numeroase provocări. Activitățile se desfășoară înainte sau după orele de curs, iar profesorii trebuie să țină un catalog separat, fără a acorda calificative.

Învățătoarea Corina Dina, de la Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” din Iași, spune că aceste ore încarcă atât programul copiilor, cât și al dascălilor, iar grupele eterogene, impuse prin metodologie, fac imposibilă diferențierea clară între activități remediale și de performanță.

Corina Dina: Dacă citim metodologia, acolo se precizează că grupele de copii trebuie să fie eterogene. Ori, dacă dorim să facem remedial și să facem și performanță, grupele ar trebui să fie omogene. Ori nu avem această posibilitate, deci vom lucra la fel ca și la clasă, diferențiat, și remedial și performanță.

În școlile cu program în două schimburi, lipsa spațiului și organizarea logistică sunt obstacole majore în realizarea acestor ore. Mai mult, învățătorii acuză lipsa unei consultări înainte de introducerea acestor obligații și spun că volumul birocratic s-a intensificat, fără un sprijin adecvat.

Corina Dina: Nu se justifică să punem absențe. De ce să punem absențe, pe un catalog al nostru? Părintele, dacă dorește, își poate retrage copilul după o unitate, pe baza unei cereri. La fel, trebuie să facem planuri, trebuie să facem pentru fiecare copil ce are nevoie fiecare. Deci mi se pare o muncă titanică pentru noi, și așa, având și atâtea alte lucruri de făcut, pentru activitatea efectivă de la clasă.

Deși în esență utile, învățătoarea Corina Dina, de la Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” din Iași, susține că aceste ore ar fi avut mai mult impact dacă erau flexibile și adaptate nevoilor reale ale copiilor. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)