Prima pagină » Fapt divers » Recomandări pentru persoanele care practică sporturi de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 08:37

Vremea la munte a devenit numai bună pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Astăzi se deschide sezonul de schi şi în Poiana Braşov. Deocamdată, accesul va fi permis pe pârtiile din partea superioară a masivului Postăvaru. Iubitorii sporturilor de iarnă vor putea folosi zona superioară a pârtiilor Lupului, Drumul Roşu, Kanzel şi Doamnei. Cele două pentru începători, Bradul şi Stadion, sunt deja deschise, în timp ce Ruia rămâne închisă.

Vor funcţiona telegondola, telecabina Capra Neagră, telescaunul Ruia, precum şi teleschiurile Stadion şi Bradul. În golul alpin al staţiunii Sinaia sunt deschise şase pârtii, plus zona de iniţiere de la Cota 2000. La Buşteni sunt deschise pârtia de săniuş, cea pentru începători din Fun Park şi sania alpină. La Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica şi Cazacu. Cel mai mare strat de zăpadă, aproape 130 de cm, este la staţiunea meteo de la Vârful Omu din munţii Bucegi, iar cea mai multă zăpadă este la Bâlea Lac.

Pentru o experienţă frumoasă pe pârtii, trebuie să ne pregătim şi corpul înainte de un efort intens. Adriana Turea ne spune ce ar fi bine să facem înainte să practicăm sporturile de iarnă.

Reporter: Domnule doctor Mihai Baican, înainte de a practica, fie că e vorba de schi, fie că e vorba de patinaj, ce e bine să facem?

Mihai Baican: În funcţie de stilul de viaţă al fiecăruia şi cât de activ este, sigur că există un set minim de lucruri pe care trebuie să le facem. Acestea înseamnă genuflexiuni, exerciţii simple de gimnastică, ale braţelor, ale trunchiului, care să ne asigure că avem o mobilitate corespunzătoare, exerciţii de stretching, de întindere a musculaturii şi o serie întreagă de exerciţii de coordonare, care pornesc de la simplul stat într-un picior, cu ochii deschişi, cu ochii închişi, în diferite poziţii de balans. Este foarte important să ne bucurăm de o zi de schi, nu să o considerăm ca un moment de descătuşare extremă, în care totul este permis şi astfel, să ne expunem posibilelor accidente.

