Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban se simt singuri, arată datele unui studiu

2 ianuarie 2026

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se simt singuri, iar un sfert dintre aceştia vorbesc cu cel mult o persoană într-o lună – arată un studiu realizat de Asociaţia „Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor”, în parteneriat cu Kantar România.

De asemenea, 30% dintre persoanele de peste 65 de ani trăiesc în sărăcie şi exclusiune socială.

Valentin Georgescu, directorul Asociaţiei „Niciodată Singur”: Trei din cinci vârstnici din oraşele României se confruntă cu singurătatea şi unul din şapte resimte aceasta într-un grad sever. Unul din patru vorbeşte cu maxim o persoană pe lună şi o treime nu beneficiază de sprijin practic sau moral. La nivel naţional avem 300.000 de vârstnici care sunt singuri de sărbători. Singurătatea duce cu siguranţă la depresie. Ştim clar că duce şi la degradarea sănătăţii fizice şi, ca şi consecinţă socială, mie, personal, nu mi se pare normal să uităm de cei care ne-au crescut şi să nu le oferim bătrâneţile demne pe care le merită.

Realizator: A consemnat reporterul RRA Izabela Aivăncesei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

