cancercol.ro – noua platformă digitală dedicată conștientizării cancerului de col uterin, care oferă un test de evaluare a riscului și un traseu complet de la diagnostic la tratament

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 11:35





„Rușinea și frica nu au puteri vindecătoare. Curajul da!”

București, 3 martie 2026 – În Luna Femeilor[1], MSD România, alături de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Fundația Renașterea și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca (IOCN) lansează campania „Rușinea și frica nu au puteri vindecătoare. Curajul da!”. Inițiativa își propune să încurajeze femeile să își depășească teama și prejudecățile asociate controalelor ginecologice și cancerului de col uterin, și să acționeze cu curaj și responsabilitate pentru propria sănătate.

De altfel, stigma asociată cancerului de col uterin reprezintă o barieră tăcută, dar profund răspândită, în calea eliminării acestei afecțiuni ca problemă de sănătate publică.[2] În ceea ce privește nivelul de cunoștințe privind cancerul de col uterin, datele unui sondaj realizat de Institutul Național de Sănătate Publică arată o realitate îngrijorătoare: deși 96% dintre respondente au auzit de această afecțiune, cunoștințele lor sunt adesea incomplete sau chiar eronate. Aproape jumătate dintre femei nu știu care sunt principalii factori de risc, și doar 7% menționează infecția cu HPV drept cauza asociată acestei forme de cancer. Peste 40% dintre participante nu recunosc simptomele, multe asociindu-le doar cu dureri pelviene sau sângerări între cicluri[3]. Aceste date subliniază cât de urgentă este nevoia de informare corectă și accesibilă pentru ca femeile să își poată proteja sănătatea.

“Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită și tratată eficient dacă este descoperită la timp. Este momentul să înlocuim frica și rușinea cu acțiunea și curajul. Întârzierile în inițierea tratamentului cancerului de col uterin au fost asociate cu o scădere a ratei de supraviețuire. De aceea, evaluarea timpurie a riscului de cancer de col uterin și ghidarea corectă a pacientelor pe traseul medical sunt esențiale pentru a asigura diagnosticarea rapidă și accesul la tratament”, a declarat Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic primar, ginecologie şi chirurgie oncologică, IOCN.

Platforma cancercol.ro oferă informații medicale validate despre simptome, factori de risc, metode de prevenție și importanța depistării precoce a cancerului de col uterin. De asemenea, include un chestionar interactiv de autoevaluare a riscului prin care utilizatoarele pot afla dacă se încadrează într-o categorie de risc crescut și sunt încurajate să discute cu medicul lor. Prin această metodă de creștere a gradului de conștientizare, platforma face informația medicală mai accesibilă și încurajează publicul să adopte comportamente preventive. Chestionarul de evaluare a riscului de cancer de col a fost dezvoltat cu contribuția științifică a Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu și a Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Un alt element particular al platformei este și traseul complet de la diagnostic la tratament, care explică, într-un limbaj accesibil, pașii pe care o femeie îi parcurge de la primele simptome și investigații până la opțiunile moderne de tratament, inclusiv imunoterapie.

„Alfabetizarea în sănătate nu înseamnă doar acces la informații, ci capacitatea reală a oamenilor de a le înțelege și de a le transforma în decizii care le protejează viața. În cazul cancerului de col uterin, lipsa de informații clare și stigma din jurul controalelor ginecologice pot întârzia exact pașii care fac diferența între prevenție și diagnostic tardiv. Prin această platformă, ne dorim să aducem informația corectă mai aproape de femei și să le oferim instrumente simple și ușor de folosit, care să le sprijine în a-și exercita dreptul la sănătate cu încredere, nu cu teamă.” Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman.

Cancerul de col uterin – unul dintre puținele tipuri de cancer care poate fi prevenit prin vaccinar și screening[4]

România se află printre țările europene cu cea mai mare incidență și mortalitate prin cancer de col uterin2, cu peste 3.300 de cazuri noi și aproximativ 1.700 de decese anual[5]. Cel mai mare număr de cazuri diagnosticate și de decese provocate de cancerul de col uterin se înregistrează în rândul femeilor cu vârste între 45 și 54 de ani.

„Prin intermediul acestei inițiative, ne dorim să transmitem un mesaj clar: sănătatea nu trebuie amânată. Platforma cancercol.ro le oferă femeilor informațiile, instrumentele și încrederea de care au nevoie pentru a acționa. Este o inițiativă care reflectă angajamentul MSD de a susține prevenția, educația și accesul echitabil la îngrijiri medicale pentru toate femeile din România”, a declarat Marcelo Pascual Morales, Director General, MSD România.

Despre MSD

La MSD – companie cunoscută sub numele de Merck & Co., Inc. în SUA și Canada, cu sediul în Rahway, NJ, SUA – suntem uniți în jurul unui scop comun: folosim puterea științei la cel mai înalt nivel pentru a salva și îmbunătăți vieți în întreaga lume. De mai bine de 130 de ani, aducem speranță omenirii prin dezvoltarea unor importante medicamente și vaccinuri. Aspirăm să fim principala companie bio-farmaceutică axată pe cercetarea intensivă, iar în prezent suntem în avangarda cercetării pentru a oferi soluții inovatoare în domeniul sănătății, contribuind semnificativ la progresul în prevenirea și tratarea bolilor care amenință oamenii și animalele. Promovăm o forță de muncă diversă și incluzivă și ne desfășurăm în mod responsabil activitățile operaționale pentru a face posibil un viitor sigur, durabil și sănătos pentru oameni și comunități.

