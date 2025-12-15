Iași, 17 dec, 19:00 Aula BCU Concertul Cvartetului Ad libitum
MIERCURI, 17 decembrie 2025 - ora 19:00 – CONCERT CAMERAL Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iași Cvartetul Ad Libitum al Filarmonicii "Moldova" din Iași,
REMUS AZOIȚEI – vioară
ȘERBAN MEREUȚĂ – vioară
DORU COSTĂCHESCU – violă
FILIP PAPA – violoncel
vă invită MIERCURI, 17 decembrie 2025, începând cu ora 19:00, la o seară dedicată muzicii de cameră, în care eleganța, sensibilitatea și dialogul dintre instrumente creează o experiență sonoră memorabilă!
Evenimentul va avea loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași.
În program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul în mi bemol major, KV 428
Anton Webern – „Langsamer Satz”
Johannes Brahms – Cvartetul în do minor, op. 51, nr. 1
Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.