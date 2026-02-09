A plecat dintre noi violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului Ad libitum

Publicat de dvlad, 9 februarie 2026, 18:23



Violistul Bogdan Florin Bișoc a plecat la Domnul duminică, 8 februarie. Născut în 1968, Bogdan a fost membru fondator al Cvartetului Ad libitum, în 1988. I-am ascultat de nenumărate ori sunetul nemaipomenit de cald, bogat și precis, care era una din particularitățile cvartetului. Întreaga lui ființă emana echilibru, siguranță, finețe a unui caracter fără cusur și discreție totală. Era cel mai interiorizat dintre cei patru, cel puțin în fața microfonului. Iar marea lui altă bucurie sau hobby, era pescuitul. Îmi mărturisesc vinovăția de a nu fi insistat mai mult să-l fac să povestească, mai ales că familia din care face parte este una care a purtat destinele Iașului muzical cu mult înainte de el, și îl amintesc aici pe distinsul și marele dirijor al Corului Operei ieșene, Anton Bișoc. Transmit aici întreaga mea compasiune soției sale Liliana Bișoc, celor doi fii care din fericire sunt și ei muzicieni, întregii familii Bișoc și familiei extinse din cvartet, profesorilor și prietenilor. Bogdan va fi mereu în inima noastră, a celor care am iubit întotdeauna Cvartetul Ad libitum.

Erau studenți ai Conservatorului George Enescu din Iași și pe atunci ideea de școală de cvartet la Iași era legată doar de existența Cvartetului Voces. Mentorul lor a devenit chiar Bujor Prelipcean, violina I din Voces. Erau atât de emoționați la prima întâlnire și au vrut să înfrumusețeze clasa, punând în fața pupitrelor un ghiveci cu flori. Și primele cuvinte ale marelui profesor au fost „Luați zarzavatul de aici”. În timp, marea dedicare de ambele părți s-a transformat într-o prietenie solidă, dar nu știm noi ce furtuni i-au scuturat de-a lungul anilor pe tinerii discipoli. Astfel a început noua legendă a cvartetului ieșean și românesc care purta numele Ad libitum, sau Adrian Berescu (vioara I), Șerban Mereuță (vioara a II-a), Bogdan Bișoc (violă) și Filip Papa (violoncel). Iubirea lor pentru cvartet a purtat și ea multe nume precum pasiune, evlavie, respect, comuniune sau mod de viață, pur și simplu. Un mod extraordinar de a pune viață și cunoaștere și muncă, imens de multă muncă, în partiturile interpretate. Despre istoria celor patru Ad libitum s-a scris de mai multe ori, mai ales despre cele trei premii, cele mai mari posibile ale Concursului de la Evian 1997, care le-au pecetluit soarta în mod hotărâtor. O soartă europeană, dar care a fost transpusă doar în turnee, cei patru refuzând să plece vreodată definitiv din România. În urma concursului, albumul lor Enescu publicat de Naxos a fost nominalizat la prestigiosul premiu britanic Grammophone. Au fost apoi anii lungi în care Ad libitum își tot depășeau limitele și atingeau excelența pe scena ieșeană și pe cele mai mari scene din Olanda, Germania, Franța, Elveția ș.a. Erau adulați la Cortot, Musée d’Orsay (Paris), Diligentia (Haga), De Doelen (Rotterdam), Konzerthaus (Berlin), Beethoven Haus (Bonn), Concertgebouw (Amsterdam), au reprezentat România în mai multe centre europene în anul intrării în Uniunea Europeană.

Îmi amintesc cu multă nostalgie un moment extraordinar din 2007 în care, alături de maeștrii lor din Voces, au interpretat admirabil Octuorul de George Enescu. Această interpretare ar fi trebuit publicată pe un disc. Sau altă dată în Festivalul Muzicii Românești, când au interpretat Cvartetul op. 22 nr. 2 de Enescu, pentru a nu știu câta oară la fel de intens și memorabil, iar în public se afla compozitoarea Violeta Dinescu. La sfârșit, văzând că nu strigăm de entuziasm, ne-a întrebat cum de nu ne manifestăm bucuria mai tare. Și tot ce am putut să-i spun atunci a fost că noi eram, pur și simplu, obișnuiți cu nivelul lor de interpretare. Astăzi aș spune că așa facem mereu și nu învățăm nimic, nu prea le arătăm celor dragi cât de mult îi prețuim… Cine își amintește Integrala Cvartetelor de Haydn, Mozart și Bartok din 2010 știe cât de impresionanți au fost cei patru Ad libitum.

Dar a venit prima mare întorsătură de destin, în august 2011. Marele și distinsul violonist Adrian Berescu a pierit în accidentul de motocicletă undeva, pe lângă Făgăraș. Ad libitum n-a ieșit bine din șoc și groază și au fost nevoiți să onoreze contractele pentru turneele din toamnă. Au făcut-o alături de violonistul Alexandru Tomescu. I-am fost cu toții extrem de recunoscători lui Alexandru pentru implicarea lui în viața cvartetului ieșean, deși cariera lui solistică era una atât de solicitantă. Cu el, primul concert al Cvartetului Ad lbitum în cadrul Festivalului Enescu a venit în 2015, alături de pianista Alexandra Dăriescu.

……………………………………………………………………………………..

Poate că acest nou eveniment tragic, la 38 de ani de la înfiinţarea formației, nu le va frânge traiectoria, dar inimile, cu siguranță da. Astăzi Remus Azoiței – noua binecuvântare pentru cvartet venită la 30 de ani de la înființare (2018), deși profesor la Academia Regală din Londra, mereu prezent acasă pentru concertele Ad libitum, alături de Șerban Mereuță și Filip Papa, au rămas din nou doar trei pentru un cvartet. Soarta Cvartetului Ad libitum din Iaşi mai face o întorsătură extrem de tristă și devastatoare. Știam toți că Bogdan s-a retras din nou, după participarea sa cu Cvartetul la Festivalul Enescu 2025 (30 august). Dar nu voiam să credem că nu va mai reveni niciodată. A plecat dintre noi o ființă minunată, a cărei arte interpretative ne-a dus pe toți mult mai aproape de adevăr decât ne-am dat seama la momentul fiecărui concert. Iar înafară de moștenirea sa muzicală, Bogdan ne-a lăsat un imens exemplu de smerenie, simplitate, demnitate și multe alte calități care trebuie să te țină cu tălpile pe pământ, chiar dacă uneori poți atinge înălțimi amețitoare.

Ad libitum este din 2008 formaţie a Filarmonicii Moldova. Sunt aproape 20 ani de atunci, iar pentru noi acesta este încă un motiv să sperăm că va merge mai departe.

Daniela Vlad