28 ian. 2026: Elevi de la Băncilă în Expoziția „Expresii și Curaj”

Vernisajul a avut loc pe 28 ianuarie 2026, la sediul Radio Iași din str. Lascăr Catargi nr. 44. Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri între orele 10.00-20.00, accesul în instituție se face doar în prezența unui reprezentant al angajaților.

Publicat de dvlad, 29 ianuarie 2026, 16:03





Radio Iași găzduiește a 2-a ediție a expoziției elevilor plasticieni de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă. Vernisajul a avut loc pe 28 ianuarie, la doar o zi de la aniversarea lui Mozart, care împlinește nu mai puțin de 270 de ani. Și Mozart a fost prezent la vernisaj, nu doar prin muzica discretă din fundal, ci și într-un portret al unui elev de clasa a V-a, cu imaginea cunoscută a copilului Mozart. Poate că unii s-au gândit deja că există o legătură între el și copii precoce de azi. În fiecare din lucrările celor mici am întrezărit o scânteie, un talent înfiripat, o predilecție pentru linii sau culoare și chiar un dar de a crea atmosferă. Puritatea unor fluturi sau a păsărilor se întâlnește undeva în câmpul cuantic tot cu Mozart și muzica lui celestă, iar vasele de ceramică din natura așa-zis moartă purtau cu ele exact mesajul de trăinicie și spiritualitate autentică de care avem nevoie în aceste vremuri de prefaceri planetare. Am descoperit din nou forța de expresie și culoare care poate răzbate deja în lucrările unui elev de doar 13 ani și adevăratele compoziții în lut ale elevilor de clasa a XII-a. Ei au adus de asemenea două lucrări de mari dimensiuni, un bust al lui Sergiu Celibidache și un basorelief – aproape autorelief – cu bustul lui Nicolae Iorga.

Aș spune că arta acestor copii are un impact extraordinar atât pentru noi cât și pentru ei înșiși, pentru că ne ține ancorați de esența noastră, chiar dacă suntem permanent provocați de oceanul de informații aproape imposibil de procesat de mintea umană matură, cu atât mai mult de mintea unui copil.

Arta este pentru acești copii și tineri cel mai bun mijloc de a-și descoperi și crește forța creatoare, de a se centra pe valori și de a se ține în prezent, cu mintea trează. De a pune pe pauză orice ecran în stare să-i influențeze în sens negativ.

Îndrumătorii expozanților sunt profesorii Carmen Gîtlan, Miea Grivincă, Lavinia Lucaci și curatorul expoziției, Raluca Adamescu. Gazdele evenimentului au fost Claudia Crăcăleanu, manager Radio Iași și Daniela Vlad, realizator de emisiuni.

Mulțumim inițiatorilor acestui demers pe care îl dorim cât mai de durată, familia Daniela și Dan Frunză.

Ne bucurăm că am reușit să oferim celor mai mulți elevi prima lor expoziție de dincolo de zidurile școlii, primul lor vernisaj și prilejul de a explora emoția dezvăluirii sinelui în fața unui public necunoscut, un prilej de a-și cunoaște colegii și dincolo de sala de clasă și de a fixa în memorie acest moment al evoluției lor. La final, am apreciat și exercițiul provocator de reprezentare pe care l-au făcut doar câțiva curajoși, pe care i-am invitat la microfon pentru primul lor interviu.

Vă mulțumim dragi profesori, dragi părinți și dragi artiști mici, care promiteți să deveniți repede din ce în ce mai mari.

Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri între orele 10.00-20.00, accesul în instituție se face doar în prezența unui reprezentant al angajaților. Daniela Vlad