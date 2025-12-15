Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Evenimente Radio Iaşi » 15 dec., 17:00 (transimisie live) Concert de Crăciun – Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț

15 dec., 17:00 (transimisie live) Concert de Crăciun – Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț

Transmisie video live de la Cinema Mon Amour, Piatra Neamț Detalii despre program, mai jos

15 dec., 17:00 (transimisie live) Concert de Crăciun – Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț

Publicat de dvlad, 15 decembrie 2025, 14:37


Etichete:
Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României
Evenimente Radio Iaşi vineri, 28 noiembrie 2025, 10:42

Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României

1 decembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Culturii, Iași – Holul central de onoare De Ziua Națională a României, publicul este invitat la un...

Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României
Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025
Evenimente Radio Iaşi luni, 24 noiembrie 2025, 15:23

Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025

Centrul Cultural „Titiana Mihali” din Borșa, județul Maramureș, va găzdui în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 cea de-a III-a ediție a...

Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025
Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025
Evenimente Radio Iaşi luni, 10 noiembrie 2025, 14:37

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret...

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025
Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 07:26

Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025

21 de filme din SUA, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, România, Marea Britanie, unele în premieră europeană, altele în premieră în...

Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 11 octombrie 2025, 13:51

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

La Vaslui se desfășoară o nouă ediție a Festivalului-Concurs ArtFest-Domisong, organizat de Asociația Culturală Domisong. Evenimentul...

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 1 octombrie 2025, 15:51

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a...

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 1 octombrie 2025, 15:12

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Asociația Culturală Romantic Art anunță deschiderea înscrierilor pentru Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri...

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)
Evenimente Radio Iaşi marți, 23 septembrie 2025, 21:26

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025

Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura...

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025