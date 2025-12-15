15 dec., 17:00 (transimisie live) Concert de Crăciun – Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamț
Transmisie video live de la Cinema Mon Amour, Piatra Neamț Detalii despre program, mai jos
Publicat de dvlad, 15 decembrie 2025, 14:37
1 decembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Culturii, Iași – Holul central de onoare De Ziua Națională a României, publicul este invitat la un...
Centrul Cultural „Titiana Mihali” din Borșa, județul Maramureș, va găzdui în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 cea de-a III-a ediție a...
Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret...
21 de filme din SUA, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, România, Marea Britanie, unele în premieră europeană, altele în premieră în...
La Vaslui se desfășoară o nouă ediție a Festivalului-Concurs ArtFest-Domisong, organizat de Asociația Culturală Domisong. Evenimentul...
Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a...
Asociația Culturală Romantic Art anunță deschiderea înscrierilor pentru Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri...
Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura...