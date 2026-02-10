Ziua Națională a Lecturii, la Memorialul Ipotești, 12 și 13 februarie 2026. Ala Sainenco, manager al Memorialului Ipotești, la ”Pulsul Zilei” – 10.02.2026.

Ziua Națională a Lecturii, la Memorialul Ipotești Memorialul Ipotești – Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizează Ziua Națională a Lecturii – ediția 2026 într-un nou format, dedicat lecturii și având ca fundament opera unui scriitor reprezentativ al literaturii române.

Evenimentul se va desfășura în perioada 12–13 februarie 2026 și se adresează în special elevilor și cadrelor didactice.

Pentru ediția din acest an, organizatorii propun genericul „Sfert de oră de lectură: Constantin Abăluță – Măștile poetice”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

Lecturile vor avea loc pe parcursul celor două zile, 12 și 13 februarie 2026, în unități de învățământ și spații culturale care vor să se alăture inițiativei.

Programul se va încheia vineri, 13 februarie 2026, cu proiecția filmului „Poate că asta e fericirea”, producție realizată de Casa de pariuri literare.

Evenimentul va avea loc de la ora 13:30, la Cinema Unirea Botoșani, iar intrarea este liberă.

În același context al Zilei Naționale a Lecturii, ediția 2026, se înscriu două proiecte educative în parteneriat.

Proiectul Muzeograful – povestitor și ghid al imaginarului eminescian este inițiat de Colegiul Național „A.T. Laurian” (profesor Anca Grădinaru) și derulat în parteneriat cu Memorialul Ipotești (muzeograf Oana Buzatu-Iliescu) în data de 12 februarie 2026 la Colegiul Național „A.T. Laurian”.

Cel de-al doilea proiect, Lectură și creativitate, se derulează sub forma unui atelier handmade de confecționare semne de carte și este realizat în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani.

Atelierul va avea loc în Mediatecă/ Sala de ateliere a Memorialului Ipotești și va fi coordonat de muzeograf Magda Atănăsoie.

Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești vine cu detalii astăzi, marți, 10 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești.