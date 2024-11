Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer. Radu Ciobanu (Asociația Little People) la ”Bună dimineața”, cu Mihai Florin Pohoață – 15.02.2021.

Începând din 2002, la 15 februarie este marcată, anual, Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer, la iniţiativa Childhood Cancer International (numită anterior Confederaţia Internaţională a Organizaţiilor Părinţilor cu Copii Bolnavi de Cancer – ICCCPO), pentru a promova campanii de colaborare şi de sensibilizare la nivel mondial în problema copiilor bolnavi de cancer şi a exprima susţinerea faţă de copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu cancer, dar şi faţă de familiile acestora.

Childhood Cancer International (CCI) reprezintă o reţea globală alcătuită din 167 de reţele la nivel local şi naţional alcătuite din organizaţii înfiinţate în 90 de ţări de pe cinci continente, conform site-ului www.internationalchildhoodcancerday.org.

Simbolul Zilei internaţionale a copilului bolnav de cancer este fundiţa galben-aurie, aleasă pentru a atrage atenţia că fiecare copil cu cancer merită cea mai bună îngrijire medicală şi psihosocială posibilă, indiferent de ţara de origine, rasă, stare financiară sau clasă socială.

De asemenea, porneşte de la premisa că multe decese înregistrate la copiii cu cancer ar putea fi evitate dacă se pune un diagnostic exact şi în timp util, dacă există acces la un tratament şi o îngrijire adecvate şi accesibile, la medicamente esenţiale de bună calitate.

Marcarea anuală a acestei zile a antrenat alăturarea unor reţele globale şi a unor importante instituţii, între care SIOP (International Society of Pediatric Oncology), SIOP Europe (European Society of Pediatric Oncologists), UICC (Union for International Cancer Control), IARC (International Agency for Research on Cancer), ICPCN (International Childrens Palliative Care Network ) şi CLAN (Caring and Living Among Neighbours).

Şi în România există numeroase asociaţii care organizează acţiuni pentru marcarea acestei zile.

Una dintre cele mai cunoscute este Asociaţia Little People, care s-a născut din iniţiativa fondatorilor Katie şi Shajjad Rizvi în 1996, în Cluj-Napoca, din dorinţa de a oferi fiecărui copil şi adolescent bolnav de cancer sprijinul de care are nevoie.

În prezent, asociaţia pune la dispoziţia domeniului oncopediatric din România şi Republica Moldova o serie de servicii de înaltă calitate, programe zilnice de suport psihosocial a pacienţilor, evenimente complexe pentru tinerii supravieţuitori de cancer, profesionalism în coordonarea voluntarilor, sprijin material al secţiilor din spital prin proiecte de renovare a camerelor de joacă, donare de aparatură medicală şi achiziţionarea medicamentelor greu accesibile, grijă şi implicare constantă din partea unei echipe dedicate, precizează site-ul https://www.thelittlepeople.ro.

Amănunte avem din partea lui Radu Ciobanu de la Asociația Little People, implicat în proiecte ale organizației.

