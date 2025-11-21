Toţi copiii vor putea avea dinţi mai sănătoşi! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.11.2025.

Gratuit la stomatolog. Toţi copiii vor putea avea dinţi mai sănătoşi.

Publicat de mihaipohoata, 21 noiembrie 2025, 11:57 / actualizat: 21 noiembrie 2025, 16:03



Proiectul de lege, depus de mai multe ori în parlament de medicul Tudor Ciuhodaru, ce 𝐨𝐟𝐞𝐫ă 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚ţ𝐢𝐢𝐥𝐞 ș𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 ar 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢 𝐬ă 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧ă 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐮𝐥ţ𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐱 iar să𝐧ă𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐚𝐳ă 𝐜𝐮 𝐦ă𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞.

𝐌𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚ț𝐢𝐚 proiectului legislativ este legată de 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫ă:

Apariţia cariilor dentare a ajuns 𝐛𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐫ă𝐬𝐩â𝐧𝐝𝐢𝐭ă 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 (de cinci ori mai frecventă ca astmul). 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐢: 75% pe dinţii temporari iar 4 din 10 pe dentiţia definitivă. Majoritatea sunt din rural. 𝐏𝐮ţ𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐢 îş𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧ţ𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥ă 𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫, 𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞, 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐚𝐧𝐚𝐥, 𝐥𝐚 𝟏𝟎-𝟐𝟎 % 𝐝𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐮.

Câteva tarife sunt în măsura a descuraja mersul la stomatolog pentru mulţi părinţi care doresc copii cu dinţi sănătoşi: simpla consultaţie ajunge la 90 de lei iar o extracţie este între135 si 480 de lei.

Din această cauză se temporizează prezentarea la consultaţii, se recurge la tratamente după ureche şi apar complicaţii, unele severe. Complicaţiile merg de la infecţii locale precum abcesul sau gangrena până la cele diseminate la nivel cerbral sau sistemic. Copiii care nu beneficiază de tratamentul corect al cariilor pot asocia tulburări de masticaţie şi fonaţie şi pot dezvolta infecţii ale căilor respiratorii, afecţiuni ale rinichilor şi articulaţiilor şi chiar severe afecţiuni cardiovasculare. 𝐍𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢𝐣𝐚𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐚𝐥 𝐝𝐮𝐫𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭ăţ𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 ş𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 ş𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐨𝐛𝐢𝐜𝐞𝐢𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 (consumul de alimente mai uşor de mestecat dar mai proaste din punct de vedere al valorii nutritive, adesea cu niveluri crescute de zahăr) având drept consecinţa aparţia problemelor de creştere şi dezvoltare şi chiar a obezităţii.

Proiectul de lege al medicului Tudor Ciuhodaru, care oferă acces gratuit tuturor copiilor la toate aceste consultații și tratamente, este 𝐬𝐨𝐥𝐮ţ𝐢𝐚 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐨a𝐬ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦ă socială şi de sănătate publică: 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫ă 𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră avantajele proiectului ”Pasta și periuța de dinți”, astăzi, vineri, 21 noiembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.