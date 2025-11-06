Ascultă Radio România Iași Live
#StareaEducației (REPORTAJ) Întâlnirile Clubului Logos la FILIT: O poveste scrisă în cuvinte și imagini

Publicat de andreeadaraban, 6 noiembrie 2025, 13:39

În ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere  -FILIT , care s-a desfășurat la Iași în perioada 22 – 26 octombrie, elevii din Clubul Logos de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași s-au întâlnit cu scriitorul Corin Braga, profesor de literatură comparată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Muzeelor.

Clubul Logos, coordonat de profesoara de Limba și literatura română, Serinella Zara, a fost un partener constant al FILIT, încă de la a doua ediție, iar colaborarea cu acest eveniment s-a transformat într-o adevărată poveste de prietenie între elevi și invitați din diverse domenii, de la scriitori la regizori și critici de film.

Serinella Zara a vorbit cu entuziasm despre cum elevii din Clubul Logos au reușit să dezvolte o legătură deosebită cu scriitori de renume precum Matei Vișniec sau Tatiana Țâbuleac, iar anul acesta s-au întâlnit cu personalități din lumea cinematografiei și a criticii de film, precum Mimi Brănescu sau Andrei Gorzo.

”Logosul nu este un club de literatură, ci unul care să provoace gustul pentru literatură. Nu este un cenaclu literar, ceea ce coordonăm noi, ci o provocare. Mai curând, dorința mea este să îi fac pe copii să fie curioși, pentru că ei oricum sunt curioși, dar știți că e foarte dificil să le impui un lucru. Și atunci merg pe această premisă că plăcerea vine mâncând,” spune Serinella Zara.

În ultima zi festivalului, am intrat în culisele clubului și am asistat la întîlnirea pe care adolescenții au avut-o cu scriitorul Corin Braga.

Un reportaj realizat de Andreea Daraban:

