#StareaEducației (INTERVIU) Violența școlară în județul Iași, în scădere: prevenția și parteneriatul, cheia unui climat sigur în unitățile de învățământ

24 februarie 2026, 09:06


 În ultimii ani, fenomenul violenței școlare a devenit o preocupare majoră pentru autorități, părinți și societatea civilă. La nivel național, aproape jumătate dintre elevi declară că au fost martori sau victime ale bullying-ului, iar incidentele de violență fizică, verbală sau psihologică continuă să afecteze mediul educațional. În județul Iași, însă, datele recente indică o evoluție încurajatoare.

În emisiunea #StareaEducației, reprezentanții Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, agent șef principal Claudiu Mercaș și inspector principal Codruț Câmpeanu, au prezentat bilanțul ultimelor luni și măsurile implementate pentru prevenirea violenței în școli.

Comparând perioada septembrie–decembrie 2024 cu aceeași perioadă din 2025, autoritățile au constatat o reducere considerabilă a numărului de infracțiuni sesizate în unitățile de învățământ din județul Iași. Dacă în 2024 au fost înregistrate aproximativ 45 de infracțiuni, în 2025 numărul acestora a scăzut la 27.

În ceea ce privește infracțiunea de lovire sau alte violențe, datele arată o diminuare de la 26 de cazuri la 14. Potrivit inspectorului principal Codruț Câmpeanu, această evoluție pozitivă este rezultatul unui cumul de factori, în special al activităților preventive desfășurate constant în școli.

 În perioada septembrie–decembrie 2025, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au organizat peste 200 de întâlniri cu elevii, cadrele didactice și părinții, la care au participat peste 6.000 de persoane, a mai  declarat  agent șef principal Claudiu Mercaș.  Practic, zilnic, polițiștii ieșeni au fost prezenți în unitățile de învățământ sau în zonele adiacente acestora, pentru a contribui la menținerea unui climat sigur.

Aceste demersuri sunt realizate în colaborare cu mai multe instituții partenere, printre care Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Parteneriatul interinstituțional contribuie la o abordare integrată a fenomenului și la transmiterea unui mesaj coerent către elevi și părinți, a mai spus Claudiu Mercaș.

 Urban versus rural: probleme similare

Potrivit reprezentanților Birouli Suguranța Școlară din cadrul IPJ Iași, incidența faptelor este relativ similară în mediul urban și rural, fără diferențe majore care să indice o zonă mai vulnerabilă decât alta. Cele mai frecvente situații sunt întâlnite în rândul elevilor de gimnaziu și liceu, declară inspector principal Codruț Câmpeanu.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii discută deschis despre răspunderea penală a minorilor, subliniind că, începând cu vârsta de 14 ani, aceștia răspund penal pentru faptele comise.

Accentul cade însă pe prevenție și pe conștientizarea consecințelor, nu doar pe sancțiuni, mai susține Codruț Câmpeanu. Mesajul transmis elevilor este acela că  violența nu trebuie să fie un răspuns la violență, iar conflictele trebuie comunicate părinților, profesorilor sau conducerii școlii. „A-ți face singur dreptate” poate transforma un moment de furie într-un dosar penal, mai declară inspector principal Codruț Câmpeanu.

Cyberbullying-ul – infracțiune în lumea reală

Un capitol important al intervențiilor îl reprezintă siguranța în mediul online. Polițiștii ieșeni atrag atenția că infracțiunile comise pe internet, precum amenințarea, hărțuirea sau șantajul sunt tratate și pedepsite la fel ca cele din viața reală.” Fapta este în mediul online, dar dosarul penal este în realitate”, subliniază inspectorul principal Codruț Câmpeanu.

Proiecte naționale și implicarea elevilor

Printre inițiativele derulate de Biroul Siguranța Rutieră Iași se numără proiectul național „Scoate violența școlară din anonimat”, lansat de Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția Siguranța Școlară. În cadrul acestuia a fost lansat concursul „Fii eroul din clasa ta”, desfășurat în perioada ianuarie–aprilie 2026, a declarat agent șef principal, Claudiu Mercaș.

Elevii sunt invitați să creeze materiale preventive, respectiv afișe, videoclipuri sau campanii care să promoveze comportamente non-violente și să contribuie la reducerea bullying-ului.

Varianta audio a interviului:

