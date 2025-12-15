#StareaEducației (INTERVIU) ”Mate cu Dora” și lecția simplificării matematicii pentru o nouă generație. Profesoara Doroteea Silion: „Este nevoie de mai multă răbdare și timp pentru lecții, pentru că graba impusă de examene nu îi ajută pe copii.”

Dacă matematica vi s-a părut vreodată complicată, rigidă sau greu de îmblânzit, există cineva pe rețelele sociale care v-ar putea face să vă schimbați părerea. O profesoară din Iași, Doroteea Silion, cunoscută online sub numele de ”Mate cu Dora”, a reușit să transforme problemele de geometrie, formulele și demonstrațiile în explicații scurte, clare și surprinzător de accesibile, pe ritmul și pe limba elevilor.

Dora a transformat rețelele sociale în propriul ei laborator de învățare, unde mii de elevii intră zi de zi ca să descopere că matematica poate fi prietenoasă.

Doroteea Silion, profesoară de matematică la Iași, a mers acolo unde îi găsim, cel mai adesea, pe elevii din ziua de azi, pe rețelele sociale, pentru a-i face să iubească această disciplină.

Andreea Daraban: De cât timp ați intrat în sistemul de educație?

Doroteea Silion: Acesta este al treilea an în care predau copiilor și mă bucur foarte mult de fiecare an, de fiecare clasă pe care o am.

Andreea Daraban: Ați terminat facultatea la Iași.

Doroteea Silion: Așa este, am terminat în 2025 facultatea, pe dubla specializare matematică-informatică.

Andreea Daraban: Anul acesta ați terminat facultatea și lucrați cu copiii dinainte, de când erați studentă?

Doroteea Silion: Așa este, încă din vara primului an de facultate, mi-am dat seama că am foarte mult timp înainte, fiind o vară liberă și m-am gândit să mă angajez la un centru de meditații din Iași. I-am contactat, însă pe motiv că sunt prea tânără și cumva ei căutau studenți, poate din anii 2-3, din ani mai mari, ușa aceasta s-a închis. Însă, Dumnezeu mi-a arătat că există mereu oportunități și atunci când ușile par aparent închise. Așa că, într-o discuție pe care am avut-o cu părinții, tatăl meu mi-a sugerat să creez videoclipuri gratuite pentru copii la matematică. Așa că, zis și făcut. M-am apucat de treabă și cu emoții am deschis această pagină, ”Mate cu Dora”. Am postat primul videoclip și m-am bucurat foarte mult de feedbackul primit de la copii.

Andreea Daraban: Așadar, ați început încă din studenție această aventură online.

Doroteea Silion: Așa este.

Andreea Daraban: Ulterior, v-ați angajat după ce ați terminat facultatea, dar nu în sistemul public de învățământ.

Doroteea Silion: M-a bucurat foarte mult o propunere primită de la domnul director al unei școlii private din Iași. El a observat munca pe care o aveam în online, în social media și mi-a propus să încerc să predau în clasele lor. De atunci până acum, deja au trecut trei ani, și mi-a plăcut tare mult și colectivul de profesori, elevii. M-am îndrăgostit de viața de predat și de aceea am ales acest lucru.

Andreea Daraban: Aveți o comunitate numeroasă care vă urmărește. Aveți feedback de la urmăritori?

Doroteea Silion: Da, și mă bucur de fiecare dată. Mereu când postez câte un videoclip, sper ca măcar un copilaș să beneficieze de acesta și având în vedere că le postez concomitent cu modul în care ei studiază la școală. De exemplu, dacă săptămâna aceasta au discutat despre arii, încerc să vin și eu cu un videoclip despre acest subiect. De fiecare dată caut ca lecțiile pe care le predau să fie în pas cu programa școlară. Lucrez și în privat cu copilașii și mă ajută foarte mult să fiu la curent cu ce au studiat săptămâna curentă la școală și, da, lucrul acesta mă ajută foarte mult să vin cu videoclipuri relevante pentru copii.

Andreea Daraban: Cât de greu este să comprimi o lecție de matematică într-un clip de câteva zeci de secunde sau de câteva minute, uneori?

Doroteea Silion: Poate că pare că munca din spate este tot de câteva minute, însă realitatea este că se întinde pe câteva ore. Totul începe cu planul. Mă gândesc exact dacă lecția să fie pentru gimnaziu, pentru liceu, apoi aleg subcategoria, respectiv algebră sau geometrie. Apoi stabilesc pentru ce clasă creez lecția, o structurez, după care pregătesc tabla, totul pentru filmat, lavaliere, microfoane, tot ceea ce trebuie și mă pregătesc de filmat. După ce filmez, editez și ulterior postez pe toate rețelele de socializare.

Andreea Daraban: Câți urmăritori aveți pe toate rețelele sociale pe care sunteți?

Doroteea Silion: S-a strâns o comunitate de aproape 30.000 de urmăritori.

Andreea Daraban: Acum sunteți în sistemul privat, ați terminat anul acesta facultatea, prin urmare aveți de gând să vă duceți și spre sistemul public, adică să vă prezentați la titularizare, de exemplu?

Doroteea Silion: Orice lucru e frumos la vremea lui, încă nu m-am gândit exact la pașii concreți, însă este o opțiune ce nu e închisă momentan. Îmi place foarte mult locul în care lucrez și copilașii și clasele și, așa cum spuneam și mai devreme, chiar mă regăsesc în locul unde sunt acum.

Andreea Daraban: Citeam recent declarația unui profesor de matematică, el spunea așa: ”matematica se învață doar cu creionul în mână, nu din povești, nu din tutoriale, nu din intenții bune, din exercițiu, din antrenament real. În ultimele zile am tot auzit că tehnologia schimbă paradigma, există o realitate pe care nici o tehnologie și nici un ordin ministerial nu o poate anula, creierul nu primește upgrade, creierul se antrenează.” Așadar, se poate învăța matematica fără creion în mână și fără exercițiu repetitiv și constant?

Doroteea Silion: Cred că se poate ajunge la anumite rezultate, însă nu cred că se poate atinge excelența, fără să stăm ore întregi și să muncim la exerciții, iar când vorbim de liceu, unde intră derivatele, integralele, lucruri mai abstracte în calcul, cred că este necesar aprofundarea acestora. E ca mersul pe bicicletă. La început poate ne chinuim cu roțile acelea ajutătoare și avem nevoie să tot repetăm, să repetăm, dar după aceea devine o plăcere și acest repetat. Și cred că putem să facem din aceste repetiții, bineînțeles, mai schimbăm necunoscute, schimbăm paranteze, schimbăm minusuri, dar cred că un astfel de mecanism ne poate ajuta să ajungem departe. De multe ori copiii, într-adevăr, spun că nu sunt buni la matematică și nu cred că este o afirmație corectă.

Andreea Daraban: Foarte mulți copii spun că matematica nu este o disciplină prietenoasă. Ce stă la baza acestor afirmații ale lor?

Doroteea Silion: Așa este, aud des lucrul acesta și cred că este faptul că, poate, la un moment dat, s-a pierdut filmul, poate la un moment dat au apărut niște lacune și mă gândesc la un film. Dacă nu am fost atentă la primele 20 de minute, poate să fie cel mai tare film, că nu înțeleg după aceea povestea, construcția personajului. La fel este și la matematică. Dacă nu știu exact puterile, nu prea am cum să trec la integrale sau la derivate. Trebuie să fiu atent la fiecare pas în învățarea aceasta a matematicii. De aceea, dacă copilul a fost atent la ore, a făcut temele, de asemenea și de la clasă, dacă a primit un raport pozitiv din partea profesorului, feedback și toate cele, cred că dacă nu lasă goluri, nu are cum să nu fie bun la matematică. E o disciplină frumoasă care poate fi învățată de oricine.

Andreea Daraban: Adică nu trebuie să ai calități speciale ca să înveți matematică. Nivelul de matematică al unui copil obișnuit, nu vorbim de excelență, poate fi dobândit cu ușurință dacă se exersează și dacă nu se sar etape.

Doroteea Silion: Așa este. Acesta e cel mai important lucru. Dacă am sărit etapele, după aceea nu se mai leagă lucrurile. E ca la o temelie. Dacă primele cărmizi nu sunt puse cum trebuie, totul se clatină după.

Andreea Daraban: De ce credeți că nu reușesc elevii români să ia note mari la matematică, la testele de evaluare PISA, de exemplu, sau la alte testări internaționale sau chiar la Evaluarea Națională. Ce se întâmplă?

Doroteea Silion: Cred că este exact lucrul de care povesteam împreună mai devreme, golurile acumulate. Materia devine din ce în ce mai complicată. Însă, dacă întrebi un copilaș de clasa a III-a, a IV-a, el va spune că iubește matematica.

Andreea Daraban: Problema e la gimnaziu.

Doroteea Silion: Așa e. Ați amintit de Evaluarea Națională. Acolo este geometria 3D, lucruri de văzut în spațiu. Este foarte important să le traducem copiilor pe limba lor aceste noțiuni. Să nu le predăm doar așa totul din manual cu punct și virgulă. Asta încerc eu să fac. Îmi place foarte mult să vin cu exemple din viața de zi cu zi. E foarte important lucrul acesta pentru că altfel, pentru ce învață matematica dacă nu se le formeze mintea, să-i ajute pe viitor să devină organizați și disciplinați?

Andreea Daraban: Ce ați schimba la matematica de gimnaziu? Că tot vorbeați că aici apar dificultățile. Copiii de clase primare spun că iubesc matematica, apoi în gimnaziu apare această, aparent, ruptură.

Doroteea Silion: Cred că este nevoie de mai multă răbdare sau timp stat mai mult pe anumită lecție. Cred că totul este într-o grabă continuă, că vine examenul, trebuie să ne pregătim, terminăm materia de examen mai repede, ca să avem timp de teste după aceea. Și cred că această grabă nu-i ajută neapărat pe copii. Îi determină mai degrabă să se gândească ca au înțeles ceva pe termen scurt, dar de fapt pe termen lung, dacă îi întrebi peste două luni, nu-și mai amintesc anumite concepte. De aceea, cred că este foarte important să stăm mai mult pe anumite lecții și pur și simplu să-i încurajăm în modul acesta.

Andreea Daraban: Revenind la platforma ”Mate cu Dora”, această aventură pe care ați pornit-o online. Ați simțit că prin online îi ajutați pe copiii care poate nu au curajul la ore să spună că nu au înțeles?

Doroteea Silion: Da, da. Și nu puține sunt aceste comentarii pozitive, că fix asta am avut la test la școală sau fix asta studiez acum și mă bucură foarte mult că sunt exemple relevante pentru copii și de folos. Am reușit să lucrez chiar cu mulți copilași din medii defavorizate, cu mulți copilași care nu știau că au acest talent în ei.

Andreea Daraban: Cum ați lucrat cu ei? Pe rețelele sociale ați reușit să dialogați și să-i ajutați dincolo de ceea ce prezentați dumneavoastră?

Doroteea Silion: Da, da. Erau foarte curioși, îmi trimiteau poze în privat cu temele lor și mă rugau să le explic. Făceam lucrul acesta, apoi ne-am mai întâlnit și online, pe apeluri video, și i-am mai ajutat. Cunosc un caz concret, chiar de anul acesta, o elevă care pur și simplu era blocată în note de 2 la școală, nu reușea să mai scape. După câteva săptămâni împreună, am reușit să ajungă la note de 10, ceea ce îmi confirmă, din nou, faptul că sunt atât de mulți copii la care putem ajunge cu online-ul, din toate mediile posibile, copii care au acest talent în ei, care au această bucurie și o ușurință în a lucra la matematică și nici măcar nu o recunosc. De aceea e foarte important să ajungem la ei prin mediul acesta și să îi încurajăm.

Andreea Daraban: Fetița respectivă a apelat la dumneavoastră pentru că nu se descurca la școală și ați ajutat-o în mod gratuit?

Doroteea Silion: Da. În mod gratuit am lucrat cu ea un an întreg aproape. Era din mediul rural, un mediu în care nici conexiunea la internet nu funcționa și de multe ori se întrerupea, dar ea a fost ambițioasă și a depășit toate condițiile, astfel încât să ia note foarte mare la Evaluarea Națională.

Andreea Daraban: Și a reușit?

Doroteea Silion: Da. A reușit să îi întreacă pe mulți cu care am mai lucrat, poate din orașele mari și cu altfel de condiții.

