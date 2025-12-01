#StareaEducației (INTERVIU) Cosmin Florea, profesor de istorie, creatorul platformei ”Ora de Istorie”: ”La noi în țară, istoria nu este tratată serios. Este văzută ca o disciplină de mână a doua și apoi ne mirăm de ce tinerii cad pradă teoriilor conspiraționiste.”

Publicat de andreeadaraban, 1 decembrie 2025, 12:09

Istoria nu trebuie să fie doar despre date și evenimente memorate, ci despre povești, oameni și lecții care ne inspiră. Cu această viziune s-a născut proiectul ”Ora de Istorie”, o platformă online dedicată elevilor și profesorilor din întreaga țară. Lansat în 2021, proiectul a reușit, într-un timp scurt, să transforme modul în care elevii și profesorii din România se raportează la istorie, punând accent pe povești, interactivitate și învățarea autentică.

Astăzi, cu peste două milioane de utilizatori și o comunitate de aproape 100.000 de urmăritori, ”Ora de Istorie” este mai mult decât o colecție de materiale. Este un spațiu digital unde trecutul prinde viață, iar educația devine cu adevărat accesibilă tuturor. În spatele acestui proiect se află un dascăl curajos.

Este vorba despre Cosmin Florea, profesor de istorie la școlile gimnaziale ”Constantin Popovici” din Buhoci și ”Ștefan Cel Mare” din Buhuși, județul Bacău, care i-a acordat un interviu colegei noastre, Andreea Daraban.

Andreea Daraban: De ce un astfel de proiect, domnule Cosmin Florea?

Cosmin Florea: Pentru că atunci când am intrat în învățământ, în 2016, m-am lovit imediat de o birocrație excesivă. Documentele pe care trebuia să le procur, programele școlare, regulamentele și multe altele erau risipite pe diferite site-uri ale Ministerului, erau foarte greu de găsit și de urmărit. Așadar, mi-am dorit să creez o platformă, în care colegii mei tineri, aflați la început de carieră și nu numai, să poată găsi toate aceste materiale într-un singur loc. În acest fel, am zis că aceștia pot economisi timp prețios, pe care îl pot direcționa către activități didactice, cu adevărat importante. Totodată, am vrut să pun la dispoziție lecții clare, accesibile, construite pe înțelesul tuturor.

Andreea Daraban: Platforma a ajuns la peste două milioane de utilizatori. V-ați așteptat la un asemenea impact?

Cosmin Florea: Într-adevăr, din 2021 până în prezent, ea a fost accesată de peste două milioane de utilizatori, iar numărul acestora crește constant. Ținând cont de faptul că, pe internet, sunt foarte multe platforme educaționale, dar majoritatea cu abonament, oarecum știam că platforma se va dezvolta foarte mult în timp, datorita faptului că accesul este gratuit.

Andreea Daraban: Ce conține această platformă oradeistorie.ro?

Cosmin Florea: Conține lecții de istorie, fișe de lucru, teste, prezentări. De curând, am introdus și o secțiune de modele 3D și o să mai adaug și alte resurse, care să-i ajute pe elevi să înțeleagă, să exploreze și să ajungă într-un finat să iubească această disciplină.

Andreea Daraban: Așadar, este dedicată atât elevilor cât și profesorilor.

Cosmin Florea: Corect, dar ea este accesată și de părinți, studenți sau pasionați de istorie, care vor doar să afle ce să mai studiază în școală sau să aprofundeze anumite teme istorice.

Andreea Daraban: Platforma este construită urmărind programele școlare?

Cosmin Florea: Da, platforma urmărește toate programele școlare, atât de la nivel primar, cât și gimnazial și liceal, și nu sunt doar lecții de istorie pură, ci și lecții de istoria evreilor, istoria comunismului și istoria minorităților.

Andreea Daraban: Ce apreciază cel mai mult elevii, profesorii la platforma oradeiastorie. ro? Aveți feedback din partea lor?

Cosmin Florea: Da, atât elevii cât și profesorii și părinții apreciază faptul că este gratuită, că lecțiile pe care le ofer, conținutul sunt aerisite, nu sunt reclame intruzive. Ceea ce, din păcate, nu oferă platforma, în momentul de față, este un feedback. Adică să știu că elevul poate da un test inițial, parcurge materia și la final să dea un test de evaluare, pentru a vedea care este, în cele din urmă, nivelul de cunoștințe acumulate.

Andreea Daraban: Există anumite materiale sau secțiuni ale site-ului care sunt mai populare decât altele?

Cosmin Florea: Da, este secțiunea dedicată examenului de bacalaureat, pentru că, într-adevăr, și numărul de elevi care accesează această secțiune este uriaș. Vorbim anual de câteva zeci de mii de persoane, nu doar proaspăt absolvenți, cât și persoane care, din motive diferite, nu au dat examenul maturității la vremea potrivită.

Andreea Daraban: Pe lângă lecții, pe lângă informații legate de anumite teme, ei găsesc acolo și subiectele date în anii anteriori, la diferite examene și olimpiade?

Cosmin Florea: Am centralizat aproape toate subiectele de la bacalaureat din 2011 până în prezent, cu tot cu teste de antrenament, atât subiecte cât și barem. La fel și în cazul olimpiadelor de istorie sau concursuri.

Andreea Daraban: Vă ocupați singur de această platformă sau sunteți ajutat și de alți profesori?

Cosmin Florea: Cele mai multe materiale de pe platformă au fost realizate de mine. Din păcate, numărul colegilor care au trimis materiale spre publicare este foarte mic. Nu înțeleg din ce motive. Probabil, dacă aș putea elibera o adeverință pentru contribuția adusă, numărul lor ar crește. Am deschis de curând un ONG, Asociația ”Ora de Istorie” și încerc să închei un protocol cu Ministerul Educației. Pentru că acea adeverință pe care o pot elibera să le fie folositoare.

Andreea Daraban: Sunteți titular în două școli din județul Bacău. Faceți zilnic naveta. De ce nu ați reușit să vă titularizați într-o singură școală?

Cosmin Florea: Este foarte greu. Pentru că istoria are foarte puține ore în planul cadru. Și pentru a avea toate orele într-o singură școală, unitatea de învățământ trebuie să aibă un număr foarte mare de clase, dacă vorbim de o școală gimnazială. Dacă vorbim de un liceu, ar trebui să aibă și un profil uman. La noi în țară, istoria nu este tratată serios, cum e tratată în alte țări europene. De exemplu, noi, din cauza faptului că facem naveta în mai multe școli, înseamnă să pierdem ritmul de lucru, iar organizarea noastră să nu fie tocmai eficientă. Și tot timpul pierdut pe drum ar putea fi dedicat pregătirii lecțiilor, realizării de materiale didactice, discuțiilor individuale cu elevii. Mobilitatea asta forțată afectează și calitatea actului educațional, fiindcă profesorul nu mai poate participa constant la activitățile comunității școlare, nu reușește să creeze legături solide cu elevii și nu de puține ori să se implice în proiecte pe termen lung. Eu, de exemplu, în fiecare zi mă duc la o anumită școală.

Andreea Daraban: Mergeți în trei școli, de altfel. Sunteți titular în două școli, din Buhuși și Buhoci, din județul Bacău, și de asemenea mai predați la o școală din municipiul Bacău. Aveți câteva ore și acolo.

Cosmin Florea: Da, într-adevăr, de anul acesta am luat câteva ore pentru că nimeni nu le-a luat în cadrul ședințelor. Plata cu ora este foarte mică. Spre deosebire de anii trecuți, suma a scăzut la mai puțin de jumătate, deci poate chiar 60%. Suma diferă în funcție de vechime, în funcție de gradul didactic. Probabil că pentru un debutant care este în primul an de muncă, să spunem, suma este 22 de lei. În cazul meu este undeva la 27-28 de lei, nu știu să vă spun exact, cam pe acolo, dar sunt în al zecelea an de învățământ și am și gradul didactic 2.

Andreea Daraban: Aveți 10 ani de când predați, când ați reușit să vă titularizați?

Cosmin Florea: În 2023. Am dat examen de titularizare de aproximativ 8 ori, în condițiile în care de două ori am fost și primul pe județ. Și cu toate acestea, la ședință nu a fost niciun post titularizabil. Am fost nevoit să iau un post rezervat. Sunt de părere că nu ai cum să atragi tineri valoroși în învățământ dacă nu plătești corespunzător. La noi, întotdeauna, educația a fost tratată foarte, foarte rău. Niciodată nu s-au alocat cei 6% din PIB. Întotdeauna, când a fost vorba de tăieri, educația a fost pe primul loc. Și ați văzut și ce s-a întâmplat în această vară. Norma didactică a crescut la 20 ore. Dar creșterea norme didactice, în sine, nu reprezintă o problemă pentru profesori. Problema a fost perioada în care a anunțat ministerul această creșere a normei. Pentru că a dat un întreg calendar peste cap. Am colegi care s-au transferat de la o școală la alta. Și la școala unde s-au transferat, din cauza faptului că norma didactică a crescut la 20 ore, au pierdut orele. Ori ministerul nu știe acest lucru sau se face că nu știe.

Andreea Daraban: Credeți că, în prezent, se acordă suficientă atenție disciplinei istorie? Au fost foarte multe discuții, la un moment dat, mai ales când s-au aflat în dezbatere publică noile planuri cadru pentru liceu.

Cosmin Florea: Din păcate nu. Pentru că la noi istoria este tratată ca o disciplină, să spunem, de mâna a doua. În gimnaziu istoria are alocat un număr de șase ore, în liceu, în funcție de profil. Și după aceea ne mirăm de ce tinerii cad pradă teoriilor conspiraționiste. O societate dezvoltată întotdeauna pune accent pe educație. Și pe educație de calitate. Nu numărul orelor, să spunem, este problema, ci programele școlare. Foarte stufoase, foarte învechite. Să vă dau un exemplu. La clasa cincea sunt două ore pe săptămână. În schimb sunt aproximativ cincizeci și ceva de conținuturi. Aproape ora și lecția.

Andreea Daraban: Revenind la discuția noastră inițială. Am plecat de la această platformă pe care ați creat-o dumneavoastră, ”Ora de istorie”. Ce vă propuneți în continuare? Cum doriți să o dezvoltați?

Cosmin Florea: Pe termen mediu și lung, vreau să creez un forum unde profesorii, elevii și nu numai să discute teme de istorie, să se ajute între ei, fiindcă platforma, în momentul de față, are doar o secțiune de comentarii. Însă profesorul sau elevul nu poate crea un subiect. Iar pe un forum pot crea subiecte și pot discuta. De asemenea, îmi doresc foarte mult să introduc pe platformă un asistent pe bază de inteligența artificială cu care să pot discuta. Dar după mai multe căutări am realizat că este aproape imposibil de făcut acest lucru pentru că sunt costuri extrem de mari. Vorbim de o sumă colosală pe care, din păcate, în momentul de față, nu pot obține. De ce inteligența artificială? De ce am vrut și doresc acest lucru? Pentru că, în prezent, de câțiva ani, elevii folosesc inteligența artificială la realizarea temelor. Doar că inteligența artificială preia informațiile până la un anumit punct și de pe anumite site-uri. Și, nu de puține ori, inteligența artificială poate oferi informații greșite. Prin introducerea inteligenței artificiale pe platformă, practic, aceasta scanează întregul site și informația pe care o oferă utilizatorului, este luată doar din conținutul site-ului, nu din exterior. Eu sper să reușiți să vă duceți la bun sfârșit proiectele pe care vi le-ați propus și să dezvoltați platforma așa cum visați dumneavoastră, pentru că, iată, este un instrument valoros care vine în sprijinul elevilor și profesorilor.

Varianta audio a interviului: