#StareaEducației (INTERVIU) Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de tradiție, excelență și vocație în formarea dascălilor. Lăcrămioara Iordăchescu, directorul colegiului: „Este o instituție reper, cu cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, căreia trebuie să-i redăm locul pe care îl merită.”

Publicat de andreeadaraban, 9 decembrie 2025, 09:27

Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, o instituție reper a învățământului românesc, împlinește anul acesta 170 de ani de atestare documentară. Cea mai veche școală formatoare de învățători și educatoare, Colegiul ”Vasile Lupu” și-a construit de-a lungul istoriei un renume bazat pe tradiție, excelență și vocație.

Pe 15 decembrie, la Teatrul Național din Iași, va avea loc ceremonia aniversară dedicată acestui moment istoric, un prilej de a onora generațiile de dascăli care au trecut prin această instituție și de a privi spre viitorul educației pedagogice din România.

Colega noastră, Andreea Daraban, a invitat-o pe doamna profesoară Lăcrămioara Iordăchescu, directorul Colegiului Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, să vorbească despre semnificația acestei aniversări, despre moștenirea și identitatea colegiului, dar și despre provocările și direcțiile actuale ale formării pedagogice.

Lăcrămioara Iordăchescu: Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași este cea mai veche instituție formatoare de învățători și educatoare din țară, mai precis 170 de ani, așadar suntem onorați de faptul că facem un efort și sufletesc și material să marcăm cum se cuvine, iar pentru mentalul colectiv ieșean și național să rămână ca reper. În perioada interbelică, această instituție era considerată drept model pentru toate școlile pedagogice din Peninsula Balcanică. Atunci se cuvine să-i redăm locul pe care îl merită, cu atât mai mult cu cât, este instituția care are cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, 21 de clase cu profil pedagogic, iar de 30 de ani avem o simbioză reușită cu învățământul teologic romano-catolic, am făcut și exercițiul cu învățământul teologic ortodox. Anul acesta a fost, într-adevăr, sub semnul 170, toate activitățile pe care fiecare colectiv de lucru le-a organizat au fost sub acest generic.

Andreea Daraban: Clădirea Colegiului ”Vasile Lupu” se află în ample lucrări de reabilitare, elevii învață în prezent într-o școală modulară. Cum se desfășoară activitatea?

Lăcrămioara Iordăchescu: Este o poveste care a fost generată din dorința de a ne întoarce acasă, pentru că începând din 2023 am fost relocați din motive de reabilitare, consolidare seismică și modernizare a corpului principal. O clădire istorică, construită încă din 1891, la fel ca și capela. Cele două sunt deja pe lista monumentelor istorice și nevoia de ne întoarce pentru că aveam și cămin și cantină, dar acum și cantina a intrat din iunie 2025 în renovare, iată că era nevoie de un spațiu în care să-și dezvășoare activitatea elevii noștri, astfel încât suntem acasă și ne este foarte bine. Într-adevăr, chiar sub semnul acesta al provizoratului, dar este un ambient bun, călduros, primitor, corespunde standardelor de învățare și eu cred că lucrul acesta a fost benefic și a fost o investiție utilă din partea primăriei.

Andreea Daraban: Lucrările de reabilitare în ce stadiu sunt, atât la cantină, cât și la clădirea principală, cea care este desemnată monument istoric?

Lăcrămioara Iordăchescu: Structura corpului principal, adică liceul propriu-zis, este realizată în proporție de 98%, structura corpului de clădire a cantiniei este realizată în proporție de 30%, șarpanta corpului principal este realizată în proporție de 90%, învelitoarea de tablă de zinc 15%, instalația electrică 10%. Însă, pe parcursul lucrărilor au apărut ceva probleme legate de consolidare, care au implicat schimbări de soluții și unele întârzieri, care se remediază între timp. De asemenea, s-a reproiectat sistemul Smart School la cererea primăriei și a conducerii liceului, iar implementarea implică și o mică extensie de timp. În tot cazul, suntem periodic convocați la ședințele de lucru de pe șantier, monitorizăm foarte atent și bineînțeles că lucrurile merg deocamdată bine.

Andreea Daraban: Care ar fi deadline-ul pentru finalizarea investiției?

Lăcrămioara Iordăchescu: În 2027. Este un proiect de anvergură, susținut de către Guvernul României. Este o investiție de 57 de milioane de lei.

Andreea Daraban: O adresabilitate crescută către Colegiul Național Pedagogic? Vin elevii către dvs?

Lăcrămioara Iordăchescu: Există cerință crescută. Cel puțin patru pe un loc la probele eliminatorii, fără acestea ei nu pot accede către o repartizare și nu pot să ocupe un loc. Există și exigențe, pentru că trebuie să ai minimum nota 8 la purtare, trebuie să ai minimum media 6 la Limba română, la Matematică și la disciplinele psihopedagogice. Prin urmare, există un standard care impune o anumită calitate a învățării și bineînțeles că lucrul acesta obligă.

Andreea Daraban: Tinerii așadar se îndreaptă către Colegiul Național Pedagogic, vor să devină dascăli.

Lăcrămioara Iordăchescu: Da, este o opțiune frumoasă și pe de altă parte mergem și către varianta aceasta că, după terminarea liceului, în mod obișnuit, ei parcurg un stagiu universitar și faptul că fac această pregătire psihopedagogică la universitate le conferă, în primul rând, o siguranță și o privire critică asupra profesiei. Secolul XXI impune o altă paradigmă în educație. Domnul Trantafir se modifică, se schimbă și el. Relațiile cu părinții și cu alte persoane sunt diferite, sunt alte abordări și atunci trebuie să fim la curent cu ceea ce se întâmplă.

Andreea Daraban: Așadar, care sunt calitățile unui dascăl în secolul XXI, dacă tot am ajuns aici cu discuția?

Lăcrămioara Iordăchescu: În primul rând, buna pregătire în specialitate și asta presupune și disponibilitatea psihopedagogică, dar și o bună pregătire pe toate disciplinele, pentru că ce are un plus un absolvent de liceu vocațional pedagogic față de oricare alt absolvent este aceea că el stăpânește sau trebuie să stăpânească foarte bine metodica predării.

Andreea Daraban: Există o tradiție a Școlii Normale. Aceasta își propunea recrutarea tinerilor de la sate, dar și a angajamentul acestora de a se întoarce acasă după finalizarea studiilor pentru a-și exercita profesia. Mai vin tineri din mediul rural către Colegiul Pedagogic?

Lăcrămioara Iordăchescu: Cu siguranță, da. Noi avem tineri din mediul rural, o proporție bună chiar. Există în continuare copii de învățători, copii de preoți, dar nu numai, fruntașii satului își îndreaptă copiii și către partea aceasta vocațională. Avem cam în jur de 60%, plus minus, să spunem, de elevi care vin dinspre mediul rural înspre noi, însă câștigă mult teren învățământul vocațional în rândul tinerilor de la școlile importante și chiar liceele de prestigiu din Iași, pentru că ce contează foarte mult în activitatea noastră este dragostea pentru elev și dorința de a împărtăși cunoașterea.

Andreea Daraban: O componentă esențială pentru formarea unui dascăl este practica pedagogică. Unde fac elevii colegiului practică?

Lăcrămioara Iordăchescu: Există un număr de școli care sunt selectate de către șefa de departament pentru practica pedagogică, pentru mentorat. Sunt școli foarte bune și grădinițe foarte bune. Majoritatea din Iași. Dar avem, începând de anul acesta, și câteva grădinițe și chiar creșe în zona din apropierea Iașiului, în zona metropolitană, lucru care ne ajută foarte tare. Încă un lucru foarte bun, pe care noi îl exersăm de un număr de ani. Elevii noștri participă, prin proiectele Erasmus, în afară, în zona Italiei, Spaniei, Franței și participă la activitățile de acolo. Este un lucru extraordinar. Două săptămâni desfășoară, de fapt, practică observativă. Sunt foarte receptivi, se implică și sunt foarte bine apreciați. Chiar acum avem un grup care este în Nordul Franței și care derulează practică la grădinițe. Accederea către aceste stagii de proiecte se derulează pentru clasele a X-a și a XI-a, în special. Mai există o preocupare a noastră, într-un viitor apropiat, să încercăm realizarea unei clase de bilingv franceză și măcar o clasă de intensiv limbă franceză. Este foarte important lucrul acesta, mai ales că există niște programe care ne pot facilita asemenea specializări. Sunt niște câștiguri pentru elevii noștri. De ce? Pentru că, într-un viitor, să sperăm că ar putea și absolvenții noștri, de ce nu, să concureze și să poată să predea în afară, în alte state.

Andreea Daraban: Elevii fac practică în școlile din municipiul Iași, cu precădere, dar iată și în zona metropolitană. Există, totuși, o nemulțumire legată de plata mentorilor.

Lăcrămioara Iordăchescu: Din păcate, cuantumul practicii este calculat în programul de salarii pentru sume mici, care îi nemulțumesc pe colegii noștri, însă unitățile care au acceptat practica, și mulțumesc și pe această cale a undelor tuturor colegilor și directorilor, au pus mai presus activitatea de practică decât suma încasată pentru această activitate.

Andreea Daraban: Revenind la sărbătoarea Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași. Pe 15 decembrie este punctul culminant, pentru că evenimentele s-au succedat de-a lungul anului.

Lăcrămioara Iordăchescu: Un moment de sinteză și, pe de altă parte, un moment care așează această instituție în locul școlilor de prestigiu. Avem marea adunare, zicem noi, adunarea festivă și, pe data de 16, terminăm cu un spectacol al colegiului, în nota specială și elegantă, ”Armonii pe portativ de iarnă”. Manifestarea se derulează la sala de festivității a Universității Științele Vieții, cu care suntem parteneri. E un program amplu și la care s-a muncit mult.

Varianta audio a interviului: