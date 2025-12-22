#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”

Publicat de andreeadaraban, 22 decembrie 2025, 18:48

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași a devenit, la începutul lunii decembrie, gazda unui proiect inedit care îmbină lectura cu natura și educația formală cu cea non-formală. Intitulată sugestiv „Biblioteca Vie”, inițiativa propune un nou mod de apropiere a elevilor de carte: unul relaxat, prietenos și deschis dialogului cultural. Proiectul a fost inaugurat pe 1 Decembrie, chiar de Ziua Națională a României, ca un gest simbolic dedicat comunității școlare. „Am vrut să facem un cadou școlii noastre și românilor care trăiesc în ea”, a explicat directorul liceului, Anca Dimitriu, în emisiunea Starea Educației, realizată de Andreea Daraban.

„Biblioteca Vie” este o bibliotecă în aer liber, gândită ca spațiu de lectură, întâlnire și reflecție. Inițiat de o fostă elevă a liceului, care conduce în prezent Asociația Natura 2.0, proiectul are o puternică valoare inter-generațională și beneficiază de finanțare din partea Primăriei Municipiului Iași. Scopul principal este de a oferi elevilor un contact mai blând cu lectura, departe de rigorile impuse de programa școlară.

Chiar dacă sezonul rece limitează activitățile în aer liber, „Biblioteca Vie” nu este în pauză. Până acum au fost organizate șapte ateliere creative, în cadrul cărora elevii de gimnaziu și liceu au participat la exerciții de scriere creativă și au rescris basme în viziune proprie. Atmosfera a fost completată, în prag de sărbători, de momente muzicale și colinde.

Pe lângă acest proiect cultural, Liceul „Dimitrie Cantemir” se află într-un amplu proces de dezvoltare a infrastructurii. Conducerea instituției a depus, prin Primăria Iași, un proiect de extindere a școlii, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Acesta prevede construirea unui nou corp de clădire, dar și amenajarea unor spații sportive moderne, inclusiv un teren de baschet și o pistă de alergare.

Extinderea este importantă pentru eliminarea învățământului în două schimburi și pentru susținerea dezvoltării armonioase a elevilor. „Este important să ne gândim la activitățile în aer liber și la sănătatea copiilor, respectând principiul «Minte sănătoasă într-un corp sănătos»”, a subliniat directorul liceului.

În ceea ce privește schimbările aduse de Legea 141, care a modificat normele didactice, conducerea liceului a reușit să păstreze intactă întreaga resursă umană. Toate cadrele didactice sunt titulare, iar echilibrul a fost menținut printr-o gestionare atentă a disciplinelor opționale și a intereselor elevilor.

O altă provocare o reprezintă noile planuri-cadru pentru liceu, care reduc numărul orelor alocate limbilor moderne. Cu toate acestea, Liceul „Dimitrie Cantemir” își propune să își păstreze vocația multiculturală. Limbile străine, de la engleză și germană, până la spaniolă, italiană, franceză și rusă, vor continua să fie studiate, inclusiv prin oferta de curriculum la decizia elevului, în special la clasele cu profil umanist, a mai declarat Anca Dimitriu.

Redăm mai jos interviul integral:

Andreea Daraban: La începutul lunii decembrie a fost inaugurat acest proiect, intitulat ”Biblioteca Vie”. Ce presupune mai exact această inițiativă?

Anca Dimitriu: A fost inaugurat acest proiect chiar în ziua de 1 decembrie, zi liberă prin lege, în care noi am optat să facem un cadou școlii noastre și românilor care trăiesc în școala noastră. Este un proiect cu valoare de simbol. Este un proiect inter-generațional. Este un proiect inițiat de o fostă elevă de-a mea, care în prezent deține Asociația Natura 2.0. Și e un proiect pentru comunitate, cu finanțare de la primăria Iași, care și-a propus și cred că va reuși și rezultatele se vor vedea, cred că mai mult în perioada de primăvară și în anotimpul cald, să asigure un spațiu de întâlnire cu cartea, un spațiu mai prietenos decât cel al sălii de clasă. Practic o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare. Un spațiu în curtea liceului în care elevul să vină să-și aleagă o carte, să o răsfoiască, să o citească, să o ia acasă.

Andreea Daraban: Fondul de carte este de la biblioteca școlii?

Anca Dimitriu: Fondul de carte, în momentul de față, este din donații și considerăm că el va spori. Nu-mi fac griji că nu vom avea cărți la Biblioteca Vie, pentru că noi am avut o bibliotecă mobilă și în școală, lăsată într-un hol la etajul 2, unde elevii puteau să-și ia orice carte doreau de acolo, cu condiția să aducă o carte de acasă înapoi.

Andreea Daraban: Acum e iarnă, ce se întâmplă la Biblioteca Vie?

Anca Dimitriu: Am avut deja șapte ateliere creative la Biblioteca Vie. Copiii au petrecut câte o oră în spațiul aferent căsuței, au rescris niște basme în viziune proprie. Am făcut aceste exerciții de scriere creativă și cu elevi de gimnaziu și cu elevi de liceu. Sigur mai sunt momente în care se ascultă și o colindă, pentru că tot se apropie sărbătorile de iarnă. Vremea ne-a ajutat, a fost blândă cu noi.

Andreea Daraban: Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Iași a avut parte de o serie de proiecte de investiții. Ultimul pe care îl vizați se referă și la extinderea clădirii, pentru că aveți nevoie de mai mult spațiu pentru ca elevii să nu mai învețe în două schimburi. Acest proiect include inclusiv o pistă de alergare. Un proiect amplu, despre ce este vorba mai exact?

Anca Dimitriu: Am parcurs multe etape de consolidare, de modernizare și de creșterea valorii acestui liceu și ne-am obișnuit să lucrăm temeinic la proiectele școlii, fie că sunt proiecte de investiții, fie că sunt proiecte educaționale. De aceea ne definim în spațiul educațional ca o școală foarte serioasă. Sigur că, mai întâi, ne-am dorit să consolidăm clădirea școlii pe care am moștenit-o de la înaintașii noștri și am reușit lucrul acesta și suntem bucuroși că ne aflăm într-o școală modernă, curată, dotată, în care ne putem desfășura procesul de învățământ, dar nu așa cum ne-am dorit, pentru că încă la Liceul ”Cantemir” sunt două schimburi de învățare. De aceea, în anul 2025, am lucrat foarte intens, în colaborare cu departamente din Primăria municipiului Iași și am depus pe Axa 6 Nord-Est, un proiect de extindere a Liceului ”Dimitrie Cantemir”. Primăria a depus mai multe proiecte, printre care și acesta, al școlii noastre, care a fost bine primit în comunitate în sensul că este vorba de un nou corp de clădire și de spații amenajate pentru derularea activităților sportive aferente acestei clădiri. Este vorba de un teren de baschet, este vorba despre o pistă de alergare. Pista de alergare este absolut importantă să existe și să fie modernizată, pentru că dacă ne întoarcem în timp, ne aducem aminte că acest liceu a avut și clase cu profil sportiv, la un moment dat, și a avut rezultate foarte frumoase. Cred că cele mai frumoase rezultate le-a avut la atletism. Este un bun prilej, atunci când construim, renovăm, extindem să ne gândim la toate activitățile în aer liber pe care copiii le vor face în cadrul orelor de educație fizică și sport sau pe lângă aceste ore și care să ajute să se dezvolte armonios și să rămânem în sintagma ”Minte sănătoasă într-un corp sănătos”.

Andreea Daraban: La cât se cifrează valoarea acestui proiect?

Anca Dimitriu: Este un proiect de mare anvergură, undeva la aproape 10 milioane de euro. Proiectele sunt în etapa de evaluare, în evaluare tehnică, în evaluare economică. Așteptăm rezultate, așteptăm ca primăria să ne certifice faptul că a reușit să absoarbă acești bani europeni, destinați creșterii capacității educaționale și dezvoltării infrastructurii în județul Iași și sigur să fim beneficiarii acestui proiect pe care ne-l dorim.

Andreea Daraban: Măsurile adoptate în această vară, prin legea 141, cum au afectat instituția pe care o conduceți?

Anca Dimitriu: Măsurile au stârnit seisme. Evident nu a fost un lucru simplu. Pentru echipa managerială a școlii noastre a fost așa o piatră de încercare să reușim să configurăm și normele didactice crescute ale profesorilor, să păstrăm resursa umană pe care o avem și pe care am câștigat-o în timp și care aduce recunoașterea școlii, mergând cu mare atenție în zona de discipline opționale și răspunzând totodată și intereselor elevilor, am reușit să păstrăm absolut toate normele intacte la Liceul ”Dimitrie Cantemir”.

Andreea Daraban: Toate cadrele didactice sunt titulare?

Anca Dimitriu: Toate cadrele didactice sunt titulare, sunt de asemenea cadrele didactice titulare în alte școli care au o mică completare la Liceul Cantemir, o oră, două ore, trei ore, nu mai mult. Și cadrele didactice care, de ani de zile, sunt titulare în două unități de învățământ, tot în municipiul Iași.

Andreea Daraban: La Liceul ”Dimitrie Cantemir” există o catedră diversificată de limbi străine. Se studiază limba rusă, limba spaniolă, italiană, engleză, germană, franceză, cele trei clasice pe care le studiem mai peste tot. De anul viitor, intră noile planuri cadru pentru liceu. Știm foarte bine că orele alocate disciplinelor limbi moderne au fost reduse, au fost altfel distribuite. Cum veți face față acestor provocări legate de limbile străine?

Anca Dimitriu: Aceste limbi străine care se studiază în Liceul Cantemir completează sau, mă rog, definesc vocația liceului. Nu putem renunța la studiul limbilor străine, așa cum a fost gândită această școală, să aibă o deschidere spre cultură prin învățarea limbilor străine. Nu sunt catedre întregi, sunt grupuri de ore. Ele sunt studiate ca limba modernă 2. Limba modernă 1 este limba engleză sau limba germană și limba modernă 2 poate fi spaniolă, italiană, limba franceză, limba rusă.

Andreea Daraban: Dar a fost redus la jumătate numărul orelor la limba modernă 2.

Anca Dimitriu: Așa este. Mă gândesc acum, pentru că în aceste zile lucrăm și la proiectul planului de școlarizare, mă gândesc că pentru clasele umaniste, în categoria de curriculum la decizia elevului, vor conștientiza elevii noștri și, sigur, noi vom face o ofertă generoasă, astfel încât să putem completa din paleta de discipline opționale ora de trunchi comun care a dispărut.

Varianta audio a interviului: