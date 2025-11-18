#StareaEducației (INTERVIU) „Antrenament județean pentru titularizare”- soluția ISJ Suceava pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice și acoperirea lipsei de profesori din zonele defavorizate. Ciprian Anton, inspector general: ”Pot face eu zece simulări județene pentru Evaluarea Națională, dacă nu ai specialiști, degeaba le faci.”

Publicat de andreeadaraban, 18 noiembrie 2025, 10:57

Pregătirea viitoarelor generații de profesori devine o necesitate stringentă, în special în contextul schimbărilor legislative și al deficitului de cadre didactice calificate. Pentru a răspunde acestor provocări, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, a lansat proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, un program pilot dedicat studenților și absolvenților interesați de o carieră în învățământ.

Inspectorul general Ciprian Anton a explicat în emisiunea Starea Educației că inițiativa a pornit dintr-o discuție cu rectorul Universității din Suceava, Mihai Damian, ambii dorind să creeze o punte reală între pregătirea universitară și cerințele examenelor de titularizare.

Proiectul își propune să familiarizeze viitorii candidați cu structura subiectelor, cu cerințele riguroase și cu metodele specifice fiecărei discipline, pentru a evita erori ce pot duce chiar la anularea lucrării, așa cum s-a întâmplat în unele cazuri din anii trecuți. Programul se va desfășura în luna aprilie, timp de o săptămână, în spațiile Universității din Suceava.

În paralel cu acest antrenament, ISJ Suceava demarează și un proiect complementar destinat zonelor greu accesibile, unde lipsa profesorilor calificați este acută. Un exemplu este școala gimnazială din Brodina–Izvoarele Sucevei, unde patru clase de gimnaziu nu au profesor calificat la matematică, orele fiind susținute de o învățătoare.

Deși postul a fost scos la concurs de mai multe ori, niciun candidat nu s-a prezentat, distanța și costurile nefiind atractive pentru tinerii absolvenți. În acest context, inspectoratul poartă discuții cu primării din zonele defavorizate pentru a asigura locuințe de serviciu, masă și diurnă pentru tinerii dispuși să predea în aceste comunități.

Redăm mai jos interviul integral:

Andreea Daraban: Cum a apărut ideea proiectului ”Antrenament județean pentru titularizare” și ce v-a determinat să o transformați într-o inițiativă concretă?

Ciprian Anton: Ideea a plecat de la o simplă discuție cu domnul rector de la Universitatea din Suceava, Mihai Damian, căutând împreună să aducem un plus pentru cei care urmează facultatea, pentru cei care termină și nu se regăsesc în sistemul nostru de învățământ. Trebuie să fim conștienți, să analizăm și să vedem, pentru că avem mai multe etape în ceea ce înseamnă titularizarea în învățământ, și anume titularizarea națională, după care poți să iei o notă peste 7 să devii titular al sistemului, dar nu poți să-ți găsești job, nu poți să intri în sistem, poți să iei între 5 și 7 și ai doar o suplinire calificată. Și în același timp, ceea ce m-a făcut să gândesc mai mult, faptul că avem și acele concursuri județene de suplinire calificată și concurs județen pentru post de necalificat, acolo unde, din păcate, o catedră de matematică poate fi suplinită din un profesor necalificat, într-o zonă îndepărtată. Și atunci, împreună cu domnul rector, am pus umărul la două proiecte, nu doar unul, ele se completează unul pe altul. Primul proiect este ca, în perioada următoare, să avem discuții și am avut discuții cu anumiți primari din zone îndepărtate și că acum sunt primari care doresc să dezvolte comunitatea locală. Îi aducem și îi rugăm, pentru anul următor, calendaristic să prindă în bugetul lor, împreună cu Consiliul Local, cheltuiele aferente unui locuințe de serviciu. Și aici mă refer la cazare, masă, respectiv diurnă pentru un tânăr absolvent, un tânăr în anul terminal, sau un tânăr care a terminat facultatea de un an de zile. Încercăm să-l ducem în acea zonă defavorizată, pentru că este foarte, foarte dificil. De exemplu, noi avem în județul Suceavă, într-o zonă destul de îndepărtată, spre graniță, avem acest caz, la disciplina matematică predă o doamnă învățătoare. Și atunci, cred eu că un tânăr care termină facultatea și este specializat într-o anumită disciplină, nu spunem că doar matematica este importantă sau româna, noi facem pentru toate disciplinele, credem că ar fi un câștig să-l ducem acolo, dacă ar avea și o locuință de serviciu și ar avea facilitățile pe care ar trebui să le aibă.

Andreea Daraban: Unde aveți acest caz?

Ciprian Anton: La Brodina – Izvoarele Sucevei, într-o zonă destul de îndepărtată, acolo este acest caz, este o școală gimnazială.

Andreea Daraban: Câți elevi de gimnaziu nu au profesor calificat la matematică?

Ciprian Anton: În momentul de față, sunt patru clase, câte una pe nivel. Postul a fost scos la concurs, dar nimeni nu a vrut să se ducă în acea zonă îndepărtată, nici un profesor nu a vrut. Nu e rentabil, din punct de vedere financiar, cred eu. Dar în niciuna din etapele de titularizare nu s-a prezentat nimeni. Pot face eu cinci simulări sau zece simulări județene pentru Evaluarea Națională, dacă nu ai specialiști, degeaba le faci. Trebuie să ne gândim cum aducem specialiști în sistemul de învățământ.

Andreea Daraban: Așadar, încercați un parteneriat cu autoritățile locale.

Ciprian Anton: Noi, ca inspectorat încercăm parteneriatul cu autoritățile locale, alături de noi vine și Universitatea din Suceava, care îi va recomanda și va încerca să-i convingă pe acei tineri din anii terminali sau care au terminat, din un an de zile cel puțin, că este bine să vină în sistemul de învățământ.

Andreea Daraban: În ceea ce privește acest antrenament județean pentru titularizare, practic, care este obiectivul principal al acestui proiect?

Ciprian Anton: Tot acest antrenament va fi în cadrul universității, ei își doresc pentru studenții lor să facă un antrenament. De ce? Pentru că sunt anumite metode care nu se regăsesc și nu bat cu ceea ce apare în subiectele noastre naționale de titularizare. Comisia va fi a inspectoratului, subiectele vor fi de la inspectorat, de toată logistica se va ocupa Universitatea din Suceava. La final, după ce vom corecta și după ce vom avea toate documentele, vom avea și o discuție, împreună, într-un cadru adecvat, în care să spunem de ce trebuie să scriem într-un anumit fel și de ce trebuie să se lase în anumite locuri liber sau să nu se scrie, de exemplu. Pot spune că au fost cazuri în care, de exemplu, la Educație fizică, în momentul în care un candidat a dat titularizarea, a avut undeva de scris anumite lucruri într-o căsuță și, fără să știe, studenții și-au scris numele acolo numele și prenumele și au fost considerate semn. Și atunci au fost dezavantajați și a fost anulată lucrarea. Încercăm să preîntâmplinăm lucruri de genul acesta. Pentru fiecare disciplină există anumite metode care fac referire doar la acea disciplină și atunci, asta se dorește prin acest antrenament , ca cei care vin către sistemul de învățământ să fie pregătiți pentru ceea ce urmează.

Andreea Daraban: Este adresat acest antrenament doar studenților sau se pot înscrie și alte persoane care doresc o carieră în educație?

Ciprian Anton: Din fericire, putem spune că vom face acest antrenament pentru toată lumea. În primă fază este pentru studenți, pentru că ei sunt cei care ne găzduiesc, dar în același timp am cerut și am primit acceptul ca noi să ne deschidem o platformă în care să se înscrie cei doritori. Dacă sunt prea mulți o să facem două serii, dacă nu, îi vom aduce odată cu studenții.

Andreea Daraban: Pe ce perioadă de timp se va desfășura acest proiect?

Ciprian Anton: Așteptăm să vedem un feedback după titularizarea din acest an și în cazul în care va fi unul pozitiv, ne dorim să fie pe o perioadă îndelungată. În aprilie va fi acest antrenament, timp de o săptămână, să spunem, după care îi vom lăsa pe candidați să se pregătească pentru examenul care va fi în luna iulie.

Andreea Daraban: Ce rezultate sperați să obțineți după prima ediție din aprilie?

Ciprian Anton: Este un proiect pe termen mediu, dar nu așteptăm rezultate din primul antrenament. Ne dorim să-i familiarizăm pe foarte mulți din cei care vor să vină către sistemul de învățământ și să capete încredere că și sistemul de învățământ poate oferi posibilitatea unui job de lungă durată.

Varianta audio a interviului: