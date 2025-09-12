Ascultă Radio România Iași Live
România primește 16,68 miliarde de Euro de la Uninea Europeană, pentru apărare și infrastructură. Va scoate SAFE Moldova din izolare? – IMPERATIV, cu Ioana Soreanu (12.09.2025)

O nouă șansă pentru România. A7 și A8, care au și importanță strategică, ar trebui să beneficieze de fonduri consistente. Odată finalizate, acestea ar scoate zona Moldovei din izolare.

Publicat de isoreanu, 12 septembrie 2025, 09:27

În plin context tensionat la granițele NATO, România primește a doua cea mai mare alocare din partea Uniunii Europene, prin noul mecanism „Security Action for Europe” – SAFE. Este o oportunitate, dar și o provocare uriașă.
Vom discuta despre acest subiect în emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14, 00 împreună cu istoricul Florea Ioncioaia, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cu Adrian Covăsnianu – fost secretar de stat, membru fondator al Asociației Moldova vrea Autostradă.
Emisiunea va fi transmisă și pe canalul nostrum de YouTube.

Emisiuni vineri, 12 septembrie 2025, 10:07

Ziua Limbii Române, serbată la Săveni (Botoșani) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 12 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la Festivalul de cultură și artă „Limba Română – Tezaur al neamului...

Emisiuni joi, 11 septembrie 2025, 11:27

”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

Nu în zadar se spune că hărnicia alungă sărăcia sau că omul harnic, muncitor de pâine nu duce dor. Munca neobosită de peste 25 de ani,...

Emisiuni joi, 11 septembrie 2025, 10:39

#ZborAcademy un nou proiect Zbor Hub Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

  Zbor Hub Iași, un spațiu dedicat tinerilor și nu numai.  Workshop-uri, speakeri și o comunitate nouă la #ZborAcademy Detalii de la...

Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 17:38

Ion Tăbârță, analist politic la Chișinău, despre mizele scrutinului electoral din 28 septembrie: „să fie o forță politică pro-rusă la cârma Republicii Moldova ar fi un scenariu catastrofal, statul riscând să cadă în izolare internațională, la cheremul Federației Ruse”

Republica Moldova, în zodia campaniei electorale; la 28 septembrie, alegeri pentru Parlamentul de la Chișinău al căror rezultat, cu siguranță,...

Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 11:52

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera...

Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 10:16

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și Editura pentru Artă și Literatură invită publicul la o călătorie prin poveste....

Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 09:20

Tinerii din Iași vor învăța cum să acorde primul ajutor prin proiectul EduMed Start, derulat de Asociația pentru Susținerea Educației...

Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 08:32

Loviri, furturi, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, amenințare sunt infracțiuni care s-au înregistrat, în anul școlar...

