România primește 16,68 miliarde de Euro de la Uninea Europeană, pentru apărare și infrastructură. Va scoate SAFE Moldova din izolare? – IMPERATIV, cu Ioana Soreanu (12.09.2025)
O nouă șansă pentru România. A7 și A8, care au și importanță strategică, ar trebui să beneficieze de fonduri consistente. Odată finalizate, acestea ar scoate zona Moldovei din izolare.
Publicat de isoreanu, 12 septembrie 2025, 09:27
În plin context tensionat la granițele NATO, România primește a doua cea mai mare alocare din partea Uniunii Europene, prin noul mecanism „Security Action for Europe” – SAFE. Este o oportunitate, dar și o provocare uriașă.
Vom discuta despre acest subiect în emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14, 00 împreună cu istoricul Florea Ioncioaia, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cu Adrian Covăsnianu – fost secretar de stat, membru fondator al Asociației Moldova vrea Autostradă.
Emisiunea va fi transmisă și pe canalul nostrum de YouTube.