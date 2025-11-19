România, în fața violenței domestice! Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (19.11.2025)

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 09:01

România, în fața violenței domestice!

Violența domestică și în special cea împotriva femeilor nu este un simplu conflict de familie, este una dintre cele mai grave și mai dureroase forme de abuz, care lasă în urmă vieți distruse, nu simple statistici. Violența domestică afectează nu doar victima în sine ci și întreaga structură socială, contribuind la perpetuarea unui ciclu de abuzuri.

În fiecare săptămână, tot mai multe femei ajung să ceară ajutor, iar unele nu mai apucă.

Ce se întâmplă când sistemul nu protejează, când semnele sunt ignorate și când tăcerea devine fatală? Este timpul să înțelegem amploarea fenomenului și să vorbim despre soluții reale. Pentru că violența domestică nu se oprește singură.

Dezbatem subiectul în emisiunea de astăzi 19 noiembrie 2025, după știrile de la ora 14.00, cu Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu și Directorul Centrului de Mediere și Securitate Comunitară, Laura Albu.

Realizator Maria Nedelcu.