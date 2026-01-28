Ascultă Radio România Iași Live
Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 12:18

Certificatul de încadrare în grad de handicap va fi însoțit de o anexă informativă care va cuprinde toate drepturile de care beneficiază titularul.

Documentul va fi transmis de Comisiile de evaluare din cadrul DGASPC către toate autoritățile care asigură drepturile persoanelor cu dizabilități. Totodată, alte modificări legislative vizează revizuirea criteriilor medico- psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap pentru adulți sau acordarea de beneficii persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale.

Despre noutățile privind drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități discutăm în rubrica de astăzi cu Ioan Ticu, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Ascultați live "Puls Juridic" în fiecare miercuri  de la 13.30,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.
