Puls Juridic: Malpraxis medical: Răspunderea spitalelor pentru infecțiile nosocomiale (Partea I)

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 09:14

Peste 400 de plângeri de malpraxis au fost înregistrate la nivel național, în perioada 2023-2024, conform datelor Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), pe baza raportărilor Ministerului Sănătății.

Însă, doar în 5 % dintre cazuri au fost confirmate acuzațiile. Despre malpraxis-ul medical și răspunderea unităților sanitare pentru infecțiile nosocomiale discutăm în rubrica de astăzi cu Dan Constantin Mâță, avocat în Baroul Iași și conf. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Univ. ”Al. I. Cuza”.

