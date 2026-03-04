Puls Juridic: Anularea contractului de întreținere

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:49

Printr-un contract de întreținere o persoană se obligă să ofere sprijin material și îngrijire altei persoane, în schimbul unui bun sau al unui alt avantaj.

Însă, înțelegerea dintre părți poate înceta dacă obligațiile asumate nu sunt respectate. Ce documente sunt necesare pentru încheierea unui contract de întreținere și cum poate fi acesta anulat aflăm în rubrica de astăzi de la Alexandra Chirilă, avocat în Baroul Iași.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri de la 13.20, http://www.radioiasi. ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM