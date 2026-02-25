(PROMO) Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare, în straie de sărbătoare – temă a emisiunii de miercuri, 25 februarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 09:32

Stimați prieteni, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026, începând cu ora 13, Ziua Comunității, a culturii și a limbii materne.

Manifestarea s-a desfășurat la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea, imediat după Sfânta Liturghie de la biserica ortodoxă de rit vechi „Sfântul Ioan Teologul”.

Așadar, anul acesta, la 12 februarie, s-au împlinit 36 de ani de la pronunțarea sentinței judecătorești privind înființarea Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Cu acest prilej, manifestarea de duminică a fost deschisă prin vizitarea Expoziției – „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România – 36”, expoziție special amenajată în foaierul Teatrului „Jean Bart” din Tulcea; expoziția a surprins mărcile identitare ale rușilor staroveri din România: de la sfânta icoană, lestovka, poisul, cărțile vechi, cărțile de astăzi, până la ocupații, de ieri și de astăzi, ale membrilor comunității, subiecte despre care ne vorbește, în a doua parte a emisiunii, doamna Claudia Ciotic, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea.

Imediat, în sala de spectacol a teatrului a fost organizat un frumos eveniment cultural – artistic dedicat Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România, culturii și limbii materne.

Programul a fost susținut de către membrii ansamblurilor folclorice – ,,Lodka” al Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea, „Novosiolki” al Comunității Rușilor Lipoveni din Ghindărești, „Slaveanskaia karuseli”, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Iași, respectiv „Novaia zaria”, grup al Comunității Rușilor Lipoveni din Botoșani, precum și de către ansamblurile de dansuri tradiționale „Molodțî” din Tulcea și „Raduga” din Iași, alături de grupul de elevi pregătit de către doamna profesor de limba rusă Nadea Casian.

Înaintea spectacolului, atât reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România, ai Departamentului pentru Relații Interetnice, Guvernul României, cât și cei ai administrației județului Tulcea, cu prilejul sărbătorii, au susținut cuvântări prin intermediul cărora a fost amintită activitatea comunității desfășurată pe parcursul celor 36 de ani de la înființare, activitate reflectată în păstrarea, conservarea și promovarea mărcilor identitare specifice rușilor staroveri din România. O parte dintre discursuri, după cum bine știți, le-am difuzat în ediția de săptămâna trecută a emisiunii noastre.

Primul interlocutor al ediției este domnul Ovidiu Ivanov, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Botoșani, cel care are cuvinte de apreciere pentru fondatorii Comunității Rușilor Lipoveni din România; activitatea – de pe toate planurile – destul de intensă atât din Comunitatea Rușilor Staroveri din Botoșani, cât și din Comunitatea centrală, un alt subiect al dialogului; atragerea tinerilor comunității întru a păstra, conserva și promova din valorile identitare ale rușilor staroveri, o altă temă despre care aflăm amănunte; lansarea, nu demult, la Botoșani, a Albumului Lipovanskaia dușa/ Suflet lipovenesc, album al Ansamblului Folcloric „Novaia Zarea”, grup al Comunității din Botoșani, un alt subiect al dialogului.

Vă reamintim că relatăm de la Ziua Comunității Rușilor Lipoveni din România, a culturii și a limbii materne, manifestare care s-a desfășurat, la Tulcea, în ziua de duminică, 15 februarie 2026, începând cu ora 13, în incinta Teatrului „Jean Bart”.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu doamna Olga Condrat, psiholog clinician la Centrul de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor din Brăila, cea care ne amintește de tatăl domniei sale, fondator al Comunității Rușilor Lipoveni din România; doamna Olga Condrat ne mai precizează că „pentru rușii staroveri, sfânta Biserică constituie axul central valoric”.

Relatăm, după cum bine știți din incipitul emisiunii, de la Ziua Comunității Rușilor Lipoveni din România, a culturii și a limbii materne, manifestare care s-a desfășurat, la Tulcea, în ziua de duminică, 15 februarie 2026, începând cu ora 13, în incinta Teatrului „Jean Bart”.

În următoarele minute, stăm de vorbă cu doamna Claudia Ciotic, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea, cea care ne vorbește despre expoziția din foaierul Teatrului „Jean Bart” din Tulcea, cu accent pe conținutul acesteia; mărcile identitare reflectate în expoziție, prezente, de altfel, clipă de clipă, în viața rușilor staroveri din România și nu numai, alte teme ale dialogului.

Fiecare invitat al sărbătorii de la Tulcea, din partea reprezentanților Comunității Rușilor Lipoveni din România, a primit un dar simbolic – un stick de memorie în conținutul căruia sunt melodii – în format audio – din repertoriul Ansamblului Vocal „Lodka” din Tulcea, proiect făurit în memoria doamnei profesor Natalia Newmann, membru de marcă al Comunității Rușilor Lipoveni din România, și cartea Ruşii lipoveni din Dobrogea – istorie şi tradiţii specifice (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – 2011), de istoric Cerasela Dobrinescu. Doamna Claudia Ciotic, președinte al Comunității Starovere din Tulcea, ne spune că în toate proiectele comunității este implicată și tânăra generație; aproape de final, interlocutorul nostru ne spune că „pentru rușii lipoveni identitatea înseamnă încredere și respect”.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin câteva cuvinte semnate de către istoric Cerasela Dobrinescu din textul Rolul Bisericii şi al familiei în păstrarea tradiţiilor ruşilor lipoveni din Dobrogea, text apărut în revista „Delta Dunării”, Nr. VII, Tulcea, 2018: „Pentru comunităţile lipoveneşti, biserica este cel mai însemnat edificiu şi, totodată, reprezintă expresia deplină a libertăţii de care s-au bucurat staroverii pe teritoriul dobrogean. Această realitate a fost exprimată foarte clar, în anul 1940, de către Terente Lisov, preşedintele de atunci al Comunităţii Lipovenilor din judeţul Tulcea: […] noi, lipovenii, ne bucurăm în România de un bun pe care nicăieri în altă parte nu l-am putea avea. Acel mare bun e libertatea. Părerea mea este că această libertate nu se vede în nicio parte mai bine decât în privinţa religiei şi a bisericilor noastre. Noi avem libertatea religioasă şi ca o dovadă despre aceasta sunt bisericile mari şi frumoase cari s-au înălţat în mai multe sate locuite de lipoveni. Importanţa religiei în viaţa staroverilor a făcut ca tot ceea ce ţine de biserică să se desfăşoare după un anumit ritual, transmis din generaţie în generaţie. Din respect pentru Biserică, nici un lipovean nu trece prin faţa lăcaşului fără a face câte trei mătănii şi a se închina de trei ori la fiecare intrare”.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de miercuri, 25 FEBRUARIE 2026, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi

Text și audio: Dumitru Șerban

Foto: Redactia Zorile (Facebook)