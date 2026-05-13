Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 11:18

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 14 MAI a.c.) a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de Dragobete, ediție aniversară – 35 de ani – dedicată domnului profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansablului Folcloric „Ozana” din Târgu-Neamț.

Activitatea s-a desfășurat în ziua de duminică, 22 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă ” din Târgu-Neamț.

Concret, de la acțiunea culturală pe care am amintit-o, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu: profesor Dănică Gîtlan; Ana Dragu, interpretă de muzică populară; Sînzîiana Oșlobanu, interpretă de muzică populară; Vasile Apopei, primarul orașului Târgu-Neamț; Ioana Bordeanu, interpretă de muzică populară.

Aproape de finalul emisiunii, invităm la dialog pe doamna Dorina Apetroaie, fost director al Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu-Neamț, cea care ne spune începuturile poveștii actului cultural din zona în care facem popas, poveste care reflectă împletirea trecutului și a prezentului prin tradițiile specifice zonei, tradiții, datini, obiceiuri reflectate în activitatea Ansablului Folcloric „Ozana” și nu numai.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 14 MAI 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ionela Loredana Brănișteanu (Facebook)