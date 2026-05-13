Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Prof. Dănică Gîtlan, o viață în slujba culturii populare  temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 14 MAI 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 13 mai 2026, 11:18

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 14 MAI a.c.) a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de Dragobete, ediție aniversară – 35 de ani – dedicată domnului profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansablului Folcloric „Ozana” din Târgu-Neamț.

Activitatea s-a desfășurat în ziua de duminică, 22 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă ” din Târgu-Neamț.

Concret, de la acțiunea culturală pe care am amintit-o, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu: profesor Dănică Gîtlan; Ana Dragu, interpretă de muzică populară; Sînzîiana Oșlobanu, interpretă de muzică populară; Vasile Apopei, primarul orașului Târgu-Neamț; Ioana Bordeanu, interpretă de muzică populară.

Aproape de finalul emisiunii, invităm la dialog pe doamna Dorina Apetroaie, fost director al Casei Culturii „Ion Creangă” din Târgu-Neamț, cea care ne spune începuturile poveștii actului cultural din zona în care facem popas, poveste care reflectă împletirea trecutului și a prezentului prin tradițiile specifice zonei, tradiții, datini, obiceiuri reflectate în activitatea Ansablului Folcloric „Ozana” și nu numai.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 14 MAI 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ionela Loredana Brănișteanu (Facebook)

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) Pilotarea planurilor cadru alternative pentru liceu. Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” Pașcani: ”Dacă nu inovăm, riscăm un adevărat malpraxis educațional. Suntem datori să-i pregătim pe copii să folosească instrumentele generației lor, nu pe ale generației noastre.”
Emisiuni marți, 12 mai 2026, 11:46

#StareaEducației (INTERVIU) Pilotarea planurilor cadru alternative pentru liceu. Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” Pașcani: ”Dacă nu inovăm, riscăm un adevărat malpraxis educațional. Suntem datori să-i pregătim pe copii să folosească instrumentele generației lor, nu pe ale generației noastre.”

Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” din Pașcanise află printre cele 32 de licee din România selectate să piloteze noile planuri-cadru...

#StareaEducației (INTERVIU) Pilotarea planurilor cadru alternative pentru liceu. Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” Pașcani: ”Dacă nu inovăm, riscăm un adevărat malpraxis educațional. Suntem datori să-i pregătim pe copii să folosească instrumentele generației lor, nu pe ale generației noastre.”
Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”
Emisiuni marți, 12 mai 2026, 11:27

Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”

Una dintre cele mai importante și apreciate scriitoare ale literaturii române contemporane, Doina Ruști revine cu un nou roman puternic și...

Doina Ruști: „A iubi înseamnă să afli cine ești”
(INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”
Emisiuni luni, 11 mai 2026, 13:05

(INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”

Încep evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. În județul Iași, aproape 8.000 de elevi de clasa a II-a vor susține,...

(INTERVIU) Încep evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Sergiu Enea, inspector adjunct al ISJ Iași: ”Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică. Testele nu devin mai dificile, ci mai relevante.”
Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași
Emisiuni luni, 11 mai 2026, 10:07

Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași

Omul care aduce vestea: Rocanotherworld 2026 revine în iunie, la Iași, Taxi prima dată în festival. Festivalul va avea loc în perioada 19...

Rocanotherworld 2026: trei zile de muzică și atmosferă în vie, la Iași
Emisiuni luni, 11 mai 2026, 09:33

Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu, despre proiectele Evolvio Art la Radio România Iași

Artiștii mici și mari de la Atelierele de Teatru Evolvio vor participa la Romanian Creative Week, la Hazar Dance, duminică, 17 mai 2026. Tatiana...

Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu, despre proiectele Evolvio Art la Radio România Iași
Emisiuni duminică, 10 mai 2026, 17:38

(INTERVIU) Loren și Tudor Turcu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (10.05.2026)

Loren și Tudor Turcu au lansat piesa ”Tu ești tot”, o frumoasă declarație de dragoste pusă pe note de Keo. Pe 8 mai a avut loc și lansarea...

(INTERVIU) Loren și Tudor Turcu, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (10.05.2026)
Emisiuni sâmbătă, 9 mai 2026, 10:53

Parada FEstudIS a transformat străzile Iașiului într-un spectacol studențesc. Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”

Eduard Iacob, reporter Incubator, în „Bună dimineața”! Joi, 7 mai, a avut loc Parada FEstudIS, în cadrul căreia reprezentanții...

Parada FEstudIS a transformat străzile Iașiului într-un spectacol studențesc. Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”
Emisiuni vineri, 8 mai 2026, 11:08

#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – ”Dark web-ul și pornografia infantilă sunt pericole reale pentru copii”, avertisment lansat de fostul judecător Cristi Danileț/ ”Rușinea îi face pe copii să ascundă abuzul”, atrage atenția psihoterapeutul Mirela Dracinschi

Campania Radio România #StaiSigurPeNet continuă să aducă în atenția publicului una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului: siguranța...

#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – ”Dark web-ul și pornografia infantilă sunt pericole reale pentru copii”, avertisment lansat de fostul judecător Cristi Danileț/ ”Rușinea îi face pe copii să ascundă abuzul”, atrage atenția psihoterapeutul Mirela Dracinschi