Pericolul gripelor în plin sezon rece! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.01 2026.

Atenție la gripă. Nu uitați să vă protejați. Se răspândește rapid! 𝐍𝐮 𝐝𝐮𝐜𝐞ţ𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐮𝐥 î𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐜ă 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭ă 𝐟𝐞𝐛𝐫ă, 𝐟𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧, 𝐭𝐮𝐬𝐞, 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞ţ𝐢𝐢 𝐧𝐚𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞.

Publicat de mihaipohoata, 7 ianuarie 2026, 12:43


 

Numărul pacienţilor cu viroze aproape s-a dublat în doar o săptămână.

Sunt deja peste 60 cazuri de gripă la copii confirmate în ultima săptămână iar 25 de copii  au fost internați de urgență.

Asta doar la Iaşi.

Cum ne protejăm?

𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢:

  1. 𝐌ă𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧ț𝐢𝐞 sunt extrem de importante. Mai ales în cazul celor mici. Nu uitați să îi și să vă protejați. În fiecare an această patologie afectează 5-15% din cetațeni.
  2. 𝐂𝐞𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐮ş𝐢 sunt cei de peste 65 de ani, copiii sub 5 ani, gravidele, imunodeficienţii, pacienţii cu afecţiuni respiratorii sau cardio-vasculare cronice
  3. 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 î𝐦𝐛𝐨𝐥𝐧ă𝐯𝐞𝐬𝐜 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐢𝐩ă 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 î𝐧 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐯𝐚 𝐳𝐢𝐥𝐞, însă cei din grupele de risc sunt predispuși la complicații serioase precum pneumonii grave, crize astmatice, miocardită, insuficiență cardiacă.
  4. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 de la o persoană la alta se face cu mare uşurinţă pe cale aeriană (vorbire, tuse, strănut) sau prin contact direct sau indirect cu secreţiile respiratorii aflate pe mâinile acestora sau pe suprafeţe contaminate.
  5. 𝐍𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚ț𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 mai ales dacă vă încadrați în grupele cu risc. Sau dacă un copil de peste 5 ani are febră persistentă (3 zile), rinoree (curge nasul mai mult de 10 zile), secreții la nivel ocular.
  6. 𝐓𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 pentru gripă trebuie instituit cât mai rapid, acesta fiind mult mai eficient dacă este aplicat în primele 2 zile de la debutul bolii.
  7. 𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚ţ𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚ţ𝐢𝐚.

Orice tratament, inclusiv vaccinarea, trebuie făcut doar la recomandarea medicilor de familie sau a specialiştilor.

Antibioterapia fără discernământ este nu doar ineficientă ci şi potenţial periculoasă!

Poate duce la selecţionarea germenilor rezistenți, agravarea afecţiunilor de bază sau dă efecte secundare multiple nedorite.

𝐂𝐮𝐦 𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣ă𝐦 – 𝟓 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞.

Până când parlamentul va adopta legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate în toate școlile din România e bine de știut că avem 5 metode simple de prevenție:

𝟏 𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚ţ𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐜𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐚𝐯𝐞: evitaţi aglomeraţiile (mijloace de transport în comun, spaţii publice) unde există risc crescut de a intra în contact cu o persoană infectată, nu staţi lângă persoanele care tuşesc sau stranută, nu vizitaţi şi nu duceţi în colectivităţi, mai ales şcolare, persoanele bolnave.

!!!Nu duceţi copilul în colectivitate dacă prezintă febră, frison, tuse, secreţii nazale abundente.

Pacientul va fi izolat de restul familiei într-o cameră separată luminoasă, aerisită, cu o temperatură medie de 22 – 24 grade.

𝟐.𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚ţ𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 ş𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧ă: utilizarea batistei şi spălatul pe mâini, pusul mâinii la gură atunci când tuşim sau stranutăm, evitarea contaminării prin atingerea cu mâinile a ochilor sau a gurii, aerisirea zilnică a locuinţelor sau a birourilor cu menţinerea unei temperaturi de 18-22 grade precum şi igienizarea spaţiilor şi a suprafeţelor.

  1. Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu apă şi săpun, spălatul trebuie să dureze cel puţin 20 de secunde, insistând pe pliurile şi spaţiile interdigitale, apoi uscaţi mâinile cu prosoape de hartie sau aer cald. Dacă nu sunteţi în apropierea apei puteţi utiliza, cu eficienţă mai redusă, un dezinfectant pe bază de alcool.
  2. 𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚ţ𝐢 stresul termic: îmbrăcăminte adecvată, consumul de lichide calde, evitarea deplasărilor matinale şi nocturne când este foarte frig, alternarea repausului în spaţii încălzite precum instituţiile pubilice şi magazine.
  3. 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚ţ𝐢 un regim de alimentar adecvat: bazat pe fructe şi legume proaspete, bogate în vitamine, renunţarea la fumat, evitarea consumului de alcool, respectarea programului de odihnă.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind pericolul gripelor în plin sezon rece, astăzi, miercuri, 7 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

 

