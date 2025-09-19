Pericol nevăzut: fierbe tulburelul! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.09.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Pericol nevăzut: fierbe tulburelul. Au apărut primele cazuri de intoxicație cu gaze de fermentație. Două persoane din Frenciugi au fost la un pas de tragedie din cauza mustului pus la fermentat. Atenție, nu e de glumit! Intoxicația cu gaze de fermentație poate fi letală.

Publicat de mihaipohoata, 19 septembrie 2025, 11:26


Până când legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate va fi adoptată, fiți vigilenți și precauți.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞 (!!!) 𝐍𝐢𝐜𝐢𝐨𝐝𝐚𝐭ă:

  1. 𝐍𝐮 intrați în încăperile în care fierbe vinul ce nu au o ventilație corespunzătoare.
  2. 𝐍𝐮 intrați în încăperile în care fierbe vinul fără a anunța pe cineva care poate interveni rapid.
  3. 𝐍𝐮 intrați nepregătit în încăperea în care există deja o victimă.

𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞ț𝐢:

  1. Anunțați întotdeauna pe cineva că veți intra într-un spațiu închis în care fierbe vinul.
  2. Sunteți mai susceptibil de a vă intoxica dacă aveți probleme respiratorii, cardiace, neurologice.
  3. Asigurați înainte ventilația corespunzătoare.
  4. Verificați nivelul oxigenului din încăperea în care intrați, eventual cu o lumânare aprinsă.
  5. Se va stinge dacă nu există suficient oxigen.
  6. Salvatorul poate deveni ușor o victimă.
  7. Dacă intrați într-o încăpere în care există deja o victimă este posibil să vă intoxicați şi dumneavoastră.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭:

  1. Numărul și severitatea accidentelor legate de fermentarea vinului este în continuă creștere.
  2. Butoaiele cu must depozitate în beciurile care nu au căi de aerisire sunt un adevărat pericol.
  3. Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentației alcoolice este imposibil de decelat.

Este inodor, incolor şi insipid.

  1. Efectele asupra organismului se datorează în special reducerii cantității de oxigen în spațiile închise în care fermentează vinul.
  2. Gravitatea acestui tip de intoxicație e dependentă atât de organism cât şi de durata sau intensitatea expunerii.
  3. Aspectele clinice pot varia de la simple amețeli, cefalee, grețuri, vărsături până la sincopă, asociată sau nu tulburărilor cardiace sau respiratorii.
  4. Cazurile severe pot merge până la obnubilare, comă şi deces.
  5. Pacienții pot necesita măsuri urgente de resuscitare respiratorie, suport volemic, antidotism, oxigenoterapie, analeptice respiratorii.

Foarte benefic ar fi pentru o bună sănătate a românilor ca Senatul să adopte legea Ciuhodaru care prevede predarea educației pentru sănătate şi a noțiunilor de prim ajutor în toate instituțiile de învățământ.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră avertizări și recomandări privind intoxicația inhalatorie cu gaze de fermentație  astăzi, vineri, 19 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

