Omul care aduce vestea! Muzeul Radioului Siret, pregătiri pentru Ziua Mondială a Radioului

Tudor Vartolomei, un matematician ieșean cu cercetări pentru stabilierea originii deșeurilor spațiale, un pas important pentru reușita misiunilor în jurul Terrei. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (11.01.2026)

Matematicile avansate și inteligența artificială se întâlnesc pentru a oferi răspunsuri la preocupările de cercetare de la Universitatea...