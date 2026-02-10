Omul care aduce vestea! Muzeul Radioului Siret, pregătiri pentru Ziua Mondială a Radioului
Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 09:55
Omul care aduce vestea! Muzeul Radioului Siret, pregătiri pentru Ziua Mondială a Radioului, 13 februarie.
Florin Gușul Procopie, fondatorul muzeului, în matinal cu Adina Șuhan.
Atelier de lectură publică, tururi ghidate educative și conexiuni cu comunitatea.
Orașul Siret găzduiește de anul trecut, din 13 iunie 2025, primul muzeu din România dedicat în exclusivitate radioului.