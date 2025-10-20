Ascultă Radio România Iași Live
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – 165 de ani de inspirație, pasiune și excelență

Rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, este invitat la emisiunea „Oameni și idei”, marți, 21 octombrie, după știrile orei 14.00, pentru o ediție dedicată împlinirii a 165 de ani ai Universității ieșene de Arte.

Publicat de isoreanu, 20 octombrie 2025, 21:36

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași — prima instituție de învățământ superior artistic din România — își sărbătorește istoria, profesorii și studenții.

Rectorul instituției, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, este invitat la emisiunea „Oameni și idei”, marți, 21 octombrie, după știrile orei 14.00, pentru a vorbi despre momentul aniversar, dar și despre proiectele Universității ieșene de Arte.

Realizator, Ioana Soreanu.

