Nu ți-ai curățat coșul de fum? Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași

Nu ți-ai curățat coșul de fum? Ai nevoie de un coșar!
Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași
Cifrele de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt îngrijorătoare:
„Anul trecut, peste 6.900 de locuințe din România au fost afectate de incendii, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 2% față de anul 2024. Multe dintre aceste incendii pornesc din cauze aparent minore și au loc frecvent pe timpul nopții, atunci când oamenii dorm și nu pot reacționa la timp.
Cele mai multe evenimente au fost înregistrate în mediul rural, unde instalațiile electrice învechite, coșurile de fum necurățate și utilizarea intensă a surselor de încălzire pot transforma locuințele într-un pericol real.
Pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 1.190 de persoane: 885 au fost rănite, iar 305 și-au pierdut viața. Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani (104 cazuri).”
Corneliu Zaiț, coșar ieșean, în matinal cu Adina Șuhan:
