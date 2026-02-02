Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Nu ți-ai curățat coșul de fum? Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași

Nu ți-ai curățat coșul de fum? Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași

Nu ți-ai curățat coșul de fum? Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 09:59

Nu ți-ai curățat coșul de fum? Ai nevoie de un coșar!
Cât costă intervenția unui specialist? Am aflat de pe frecvențele Radio România Iași
Cifrele de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt îngrijorătoare:

„Anul trecut, peste 6.900 de locuințe din România au fost afectate de incendii, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 2% față de anul 2024. Multe dintre aceste incendii pornesc din cauze aparent minore și au loc frecvent pe timpul nopții, atunci când oamenii dorm și nu pot reacționa la timp.

Cele mai multe evenimente au fost înregistrate în mediul rural, unde instalațiile electrice învechite, coșurile de fum necurățate și utilizarea intensă a surselor de încălzire pot transforma locuințele într-un pericol real.
Pe parcursul anului trecut, incendiile au afectat 1.190 de persoane: 885 au fost rănite, iar 305 și-au pierdut viața. Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani (104 cazuri).”
Corneliu Zaiț, coșar ieșean, în matinal cu Adina Șuhan:
Etichete:
Incubator Radio România Iași – Bine ai venit, Februarie!
Emisiuni luni, 2 februarie 2026, 09:48

Incubator Radio România Iași – Bine ai venit, Februarie!

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” Bine ai venit, Februarie! 28 de zile de Făurar pline de emoție...

Incubator Radio România Iași – Bine ai venit, Februarie!
31 ian. 2026, orele 18.00-20.00 Trioul cu pian Chloé, invitată Ionela Butu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Emisiuni sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 17:48

31 ian. 2026, orele 18.00-20.00 Trioul cu pian Chloé, invitată Ionela Butu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Astăzi vă invităm să urmărim  împreună trei artiși de top, care formează Trioul cu pian Chloé. Despre Maria Gîlicel – vioară,...

31 ian. 2026, orele 18.00-20.00 Trioul cu pian Chloé, invitată Ionela Butu, la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.
Emisiuni vineri, 30 ianuarie 2026, 11:14

Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.

Focarele apar aproape anual în anumite părți ale Asiei, în primul rând Bangladesh și India. Infecția cu virusul Nipah poate fi prevenită prin...

Pericolul virusului Nipah! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.01 2026.
#StareaEducației (INTERVIU) Dascălii amenință cu proteste și grevă generală. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoșani. ”Legea 141 a produs un dezastru în învățământ. Cred că ar trebui să avem un ministru care să nu urască angajații din acest domeniu.”/ Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: ”Foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu catedre incomplete.”
Emisiuni vineri, 30 ianuarie 2026, 10:44

#StareaEducației (INTERVIU) Dascălii amenință cu proteste și grevă generală. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoșani. ”Legea 141 a produs un dezastru în învățământ. Cred că ar trebui să avem un ministru care să nu urască angajații din acest domeniu.”/ Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: ”Foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu catedre incomplete.”

Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” a anunțat că va organiza o grevă de avertisment de două ore în perioada simulărilor...

#StareaEducației (INTERVIU) Dascălii amenință cu proteste și grevă generală. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoșani. ”Legea 141 a produs un dezastru în învățământ. Cred că ar trebui să avem un ministru care să nu urască angajații din acest domeniu.”/ Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: ”Foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu catedre incomplete.”
Emisiuni joi, 29 ianuarie 2026, 11:39

ITI „Țara de Sus” – un exemplu de cooperare teritorială și de utilizare inteligentă a fondurilor europene. Vasile Asandei, director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.01.2026.

Această vizită a contribuit direct la pregătirea operațională a experților European Digital Innovation Hub of Moldova, care vor sprijini...

ITI „Țara de Sus” – un exemplu de cooperare teritorială și de utilizare inteligentă a fondurilor europene. Vasile Asandei, director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.01.2026.
Emisiuni joi, 29 ianuarie 2026, 09:21

COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, știut este faptul că instrumentul muzical tradițional cobza  (Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale) a fost...

COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 12:18

Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)

Certificatul de încadrare în grad de handicap va fi însoțit de o anexă informativă care va cuprinde toate drepturile de care beneficiază...

Puls Juridic: Modificări legislative pentru persoanele cu dizabilități (Partea a II-a)
Emisiuni miercuri, 28 ianuarie 2026, 10:40

Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea! Ce înseamnă să faci management cultural în lipsa unei legi care să țină pasul cu necesitățile actuale ale...

Provocările managementului cultural în lipsa unei legislații actualizate. Bună Dimineața cu Adina Șuhan