Ivan Patzaichin, omul și campionul – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 09:02





Pentru că la 5 septembrie 2025 s-au împlinit patru ani de la plecarea în „satul stelelor” a canoistului Ivan Patzaichin, născut la 26 noiembrie 1949, Mila 23, Crișan, județul Tulcea, ne-am propus ca în ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni să ne amintim de viața și realizările sale, toate acestea constituind exemplu pentru fiecare dintre noi.

Cinstim memoria marelui canoist Ivan Patzaichin – cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din anii 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint – prin vocile fiicei sale Ivona Patzaichin-Rusu; Anca Libidov – autor al monografiei Un an fără IVAN. In memoriam: Omul și Campionul; Teodor Frolu, arhitect, co-fondatorul și vicepreședintele Asociației „Ivan Patzaichin – Mila 23”; Valentin Ajder, director al Editurii Eikon, editură la care a văzut lumina tiparului volumul pe care l-am amintit și Passionaria Stoicescu, scriitor.

Vocile amintite le-am înregistrat la una din edițiile trecute a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, București, în programul căruia a fost prezentat albumului − Un an fără IVAN. In memoriam: Omul și Campionul, de Anca Libidov, profesor de Limba și literatura română, doctor în istorie.

Postăm o înregistrare cu vocea doamnei Ivona Patzaichin-Rusu, fiica marelui campion, președinte în cadrul Asociației „Ivan Patzaichin-Mila 23”, cea care se arată plăcut impresionată de această frumoasă inițiativă editorială, aducând mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea volumului.

Cartea a văzut lumina tiparului în anul 2022 la editurilor EIKON și a Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că – pentru a asculta vocile celor pe care i-am amintit-, nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Comunitatea Rușilor Lipoveni din România