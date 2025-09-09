Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Ivan Patzaichin, omul și campionul – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

Ivan Patzaichin, omul și campionul – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 09:02


Pentru că la 5 septembrie 2025 s-au împlinit patru ani de la plecarea în „satul stelelor” a canoistului Ivan Patzaichin, născut la 26 noiembrie 1949, Mila 23, Crișan, județul Tulcea, ne-am propus ca în ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni să ne amintim de viața și realizările sale, toate acestea constituind exemplu pentru fiecare dintre noi.

Cinstim memoria marelui canoist Ivan Patzaichin – cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din anii 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint – prin vocile fiicei sale Ivona Patzaichin-Rusu; Anca Libidov – autor al monografiei Un an fără IVAN. In memoriam: Omul și Campionul; Teodor Frolu, arhitect, co-fondatorul și vicepreședintele Asociației „Ivan Patzaichin – Mila 23”; Valentin Ajder, director al Editurii Eikon, editură la care a văzut lumina tiparului volumul pe care l-am amintit și Passionaria Stoicescu, scriitor.

Vocile amintite le-am înregistrat la una din edițiile trecute a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, București, în programul căruia a fost prezentat albumului − Un an fără IVAN. In memoriam: Omul și Campionul, de Anca Libidov, profesor de Limba și literatura română, doctor în istorie.

Postăm o înregistrare cu vocea doamnei Ivona Patzaichin-Rusu, fiica marelui campion, președinte în cadrul Asociației „Ivan Patzaichin-Mila 23”, cea care se arată plăcut impresionată de această frumoasă inițiativă editorială, aducând mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea volumului.

 

Cartea a văzut lumina tiparului în anul 2022 la editurilor EIKON și a Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că – pentru a asculta vocile celor pe care i-am amintit-, nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

Etichete:
Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 18:28

Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)

Performanță excepțională a unui tânăr, Ianis Scutaru, elev la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, care, la 13 ani, a...

Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)
Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 14:39

Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid

Astăzi vorbim la Radio Iasi, după știrile de la ora 14 despre Femicid. Noțiunea este utilizată în cazurile de violență domestică în care...

Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid
Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 11:13

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia Un dialog despre primii pași în vorbire, cu Alexandra Anița-Baciu și logopedul...

Primii pași în vorbire – interviu cu logopedul Aioanei Felicia. Sens Unic cu Alexandra Anița
Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 09:41

Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii

Adriana Zamfirescu, psiholog clinician pediatric, psihoterapeut pentru copii și adolescenți, Eduteca Bacău în direct la Radio Iași: Eduteca...

Eduteca Bacău: centru de terapii și ateliere psiho-educaționale pentru copii
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 08:35

Viața romilor din Fâstâci, Vaslui, prin vocea învățătorului Dumitru Trufia – temă a emisiunii de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Rromilor, revenim acasă la romii din comuna Cozmești, Județul Vaslui. În satul Fâstâci, sat component...

Viața romilor din Fâstâci, Vaslui, prin vocea învățătorului Dumitru Trufia – temă a emisiunii de luni, 8 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 5 septembrie 2025, 09:33

Luni, 8 septembrie 2025 începe noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Luni, 8 septembrie 2025 începe anul școlar 2025 – 2026. 3 milioane de elevi sunt așteptați în bănci. Astăzi, am ajuns la Școala...

Luni, 8 septembrie 2025 începe noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 4 septembrie 2025, 09:31

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc se pregătește de noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc se pregătește de un an școlar nou! Bobocii sunt deja la școală! Alina Cuciurean,...

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc se pregătește de noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 septembrie 2025, 12:07

Țesături și broderii decorative din Moldova, de Silvia Ciubotaru (dr. în Filologie) și academician Ion H. Ciubotaru – temă a emisiunii Tradiții de joi, 4 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea volumului Țesături și broderii decorative din Moldova. Studiu introductiv...

Țesături și broderii decorative din Moldova, de Silvia Ciubotaru (dr. în Filologie) și academician Ion H. Ciubotaru – temă a emisiunii Tradiții de joi, 4 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN