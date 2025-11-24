Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.

La 17 noiembrie, a murit Ilie Ilașcu. Octavian Țîcu, istoric: membrii grupului Ilașcu „au fost niște soldați în lupta pentru realizarea idealului românesc de independență, integritate și unitate românească”
În această săptămână, la 73 de ani, a murit Ilie Ilașcu, fostul deținut politic în Transnistria și luptător pentru unitatea românilor. A...
#StareaEducației (INTERVIU) Forumul Educației România – Republica Moldova, VI-a ediție. Liliana Romaniuc, președinta Asociției Române de Literație: ”Informația este foarte aproape de noi, dar a avea acces la aceasta nu este egal cu învățare sau cunoaștere. Nu trebuie să interzicem elevilor utilizarea AI, însă e necesar ca noi, profesorii, să ne schimbăm modul de predare și evaluare.”
Săptămâna viitoare, pe 25 noiembrie, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se va desfășura Forumul Educației...