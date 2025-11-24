Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 10:17

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.

Asociația „Save our Paws” vă invită duminică, 30 noiembrie, și luni, 1 decembrie, între orele 10 și 18, la un bazar caritabil de Crăciun desfășurat la Cuib Iași.

Evenimentul este dedicat sprijinirii animalelor aflate în dificultate, care au nevoie de hrană, tratamente medicale și adesea de o nouă șansă la viață.

Intrarea este liberă, iar orice donație este binevenită pentru a ajuta animalele abandonate sau rănite.

Fiecare gest contează în această perioadă a darurilor și a bunătății.

Reporterul Incubator, Aurora Șarig, ne-a îndreptat astăzi atenția către sufletele ce nu pot cere ajutor, dar au nevoie de el: