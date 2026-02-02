Importanța Justiției pentru protecția naturii (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 02.02.2026.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Importanța Justiției pentru protecția naturii (part 1).

Buna reprezentare a mediului ONG-ist mai mult pe partea socială în Iași.

Atitudinea Reset Iași față de modificarea legilor Justiției, cu focusare pe prevederile legii 544 din 2001.

Watch Dog – mecanismul de monitorizare, de veghere a respectării legilor și a intereselor publice.

Contestarea de către Agent Green a amenajamentului silvic pe baza căruia se fac tăierile din pădurea Bârnova-Dobrovăț, în contextul în care UE susținea evaluarea adecvată de mediu din partea României.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, într-un dialog cu Daniela Mitrofan, Reset Iași, organizație independentă, astăzi, luni, 2 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Notă: partea a 2-a a interviului cu Daniela Mitrofan de la Reset Iași va fi difuzată luni, 16 februarie 2026, după ora 13:20, în cadrul emisiunii ”Pulsul zilei” de la Radio Iași.

Surse: Daniela Mitrofan, Reset Iași; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.