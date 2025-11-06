IMPERATIV: Flancul estic al NATO în fața Rusiei

Publicat de Lucian Bălănuţă, 6 noiembrie 2025, 08:57

Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București și discuțiile cu președintele Nicușor Dan despre securitatea flancului estic vin într-un moment delicat pentru regiune: Statele Unite își redimensionează prezența militară în Europa, războiul din Ucraina se apropie de o nouă iarnă grea, iar Federația Rusă, desi slăbită economic, își consolidează industria de război.

În această ediție a emisiunii Imperativ, analizăm consecințele strategice ale acestor mutări — de la modul în care România și aliații săi își consolidează securitatea regională, până la echilibrul fragil dintre decizia europeană, influența americană și ambițiile Rusiei.

Discutăm despre uzura războiului din Ucraina, despre noile teste ale descurajării nucleare și despre felul în care România își poate defini un rol credibil într-un context tot mai fluid de securitate regională.

Invitatul emisiunii este Armand Goșu, istoric, expert în spațiul ex-sovietic și conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București, care a susținut, recent, conferința „Rusia-Ucraina, războiul de astăzi”, la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași.