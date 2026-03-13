Ascultă Radio România Iași Live
Iași: GEOmondis 2026, concursul pasionaților de geoștiințe, 27 – 29 martie 2026, etapa regională

13 martie 2026

GEOmondis 2026, concursul pasionaților de geoștiințe, 27 – 29 martie 2026, etapa regională

Ce spun organizatorii:

„Concursul GEOmondis revine în anul 2026 cu cea de-a XIX-a ediție, fiind dedicat elevilor de liceu (clasele IX–XII) pasionați de geoștiințe. Evenimentul este organizat de Asociația „Liga Studenților de la Geografie și Geologie”, în colaborare cu Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
�� Scopul proiectului este stimularea interactivității și a lucrului în echipă, prin dezvoltarea competențelor de comunicare, analiză și cercetare a fenomenelor geografice, oferind elevilor oportunitatea de a se familiariza cu mediul academic.
�� Etapa regională se va desfășura în perioada 27–29 martie 2026, în incinta Facultății de Geografie și Geologie Iași, în format fizic.
�� Participarea se realizează în echipe de patru elevi, coordonate de un cadru didactic, concursul reprezentând o experiență educațională valoroasă pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor.
��: Formular de înscriere echipe – https://forms.gle/8jDK12Em8SkyQ7CV7
�� Vă așteptăm la GEOmondis 2026 pentru a vă testa limitele și a descoperi mediul universitar!”

Maria Tanasă, Alexia Albu și Laurențiu Topliceanu de la Asociația „Liga Studenților de la Geografie și Geologie” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

