Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend. Criticul de film Irina Margareta Nistor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 10:33

Filmele de la Cannes se văd la Cinema Ateneu în acest weekend, 7-9 noiembrie 2025

Mesajul echipei Cinema Ateneu Iasi:

Weekendul acesta sala noastră devine gazda festivalului �� Les Films de Cannes à Iași, aducând în inima orașului farmecul Croazetei și emoția marilor povești cinematografice.

Timp de trei zile, �� ecranul nostru va prinde viață cu chipuri, culturi și povești de pe tot globul, oferind publicului ieșean ocazia unor întâlniri de neuitat cu filme premiate și cineaști de renume. �� Atmosfera va fi completată de criticul de film Irina-Margareta Nistor, care va conduce spectatorii printre secretele și savoarea fiecărui film, cu povești spuse din culisele marii lumi a cinematografiei.

3⃣ zile de cinema intens. 8⃣ filme premiate. �� Un oraș care respiră film prin Les Films de Cannes à Iași.

�� Bilete și program: cinemaiasi.ro/lfdc-2025/ și la casieria Ateneului Național din Iași.

Criticul de film Irina Margareta Nistor, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: