EuroEd în straie de sărbătoare cu prilejul Festivalului Primăverii – Anul Nou Chinezesc (Anul Calului de Foc) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 6 MARTIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 05:10

În ediția de astăzi, relatăm de la Festivalul Primăverii – Anul Nou Chinezesc (Anul Calului de Foc), manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de marți, 10 februarie 2026, începând cu ora 17, în Atrium din incinta Palas Mall.

Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Fundației EuroEd din Iași. Știut este faptul că de peste 12 ani în programa școlară a Fundației EuroEd se predă limba chineză, cunoscută fiind astfel elevilor ieșeni – și nu numai – cultura Chinei cu tot ce are frumos și specific.

Cu prilejul sărbătorii de zilele trecute, am stat de vorbă cu doamna profesor univeristar emerit, doctor în Filologie, Anca Colibaba, președinte executiv al Fundației EuroEd din Iași. Doamna Profesor, prin cuvânt, ne zugrăvește un tablou al manifestării de zilele trecute, amintindu-ne și de simpozionul pe care reprezentanții aceleiași Fundații l-au organizat în ziua de 12 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Hotelului Arnia din Iași, subiect de la care relatăm în a doua parte a emisiunii.

Stimați prieteni, pentru a întări cele precizate de către doamna profesor univeristar emerit, doctor în Științe Filologice, Anca Colibaba, președinte executiv al Fundației EuroEd din Iași, în cele ce urmează stăm de vorbă cu elevii: David Andrei Ionescu, 9 ani, Oliver George Moise, 9 ani, și Ștefan George Carp, în vârstă de 10 ani, din clasa a III-a, Școala Primară EuroEd.

În cele ce urmează, relatăm de la o altă manifestare culturală organizată de către reprezentanții Fundației EuroEd din Iași, mai exact de către reprezentanții Liceul EuroEd, eveniment organizat în ziua de joi, 12 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Hotelului Arnia; evenimentul a fost dedicat Festivalului Primăverii – Anul Nou Chinezesc, Anul Calului de Foc și s-a desfășurat într-un cadru academic care a reunit peste o sută de participanți: elevi, profesori, părinți și invitați speciali.

Evenimentul a fost moderat de către profesor de limba chineză Maria Lacqua și profesor de limba și literatura română Lucreția Pascariu.

Până a sta de vorbă cu doamna profesor Lucreția Pascariu, pe scurt, vă comunicăm că programul manifestării a inclus intervenții ale reprezentanților mediului academic și economic ieșean, alocuțiuni care au evidențiat relevanța competențelor interculturale și conexiunile dintre educație și mediul profesional. Comunicările au fost completate de ateliere interactive, oferind elevilor prezenți la eveniment un context autentic de învățare în parteneriat cu Institutul Confucius.

În cadrul Liceului EuroEd, studiul a patru limbi străine – engleză, franceză, germană și chineză – reprezintă un pilon strategic al formării academice. Festivalul confirmă angajamentul instituției față de diversitate, față de dialogul intercultural și excelența educațională, temă pe care o conturăm spre finalul ediției cu doamna profesor Carmen Antoniță, director al Liceului EuroEd.

Până atunci, stăm de vorbă cu doamna profesor de limba și literatura română Lucreția Pascariu, cea care ne creionează o imagine a sărbătorii, cu accent pe dragostea pe care o au elevii EuroEd în ceea ce privește învățarea limbii chineze și nu numai; prezența reprezentanților Centrului Cultural Japonez și Centrului Cultural Corean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la sărbătoarea de zilele trecute, altă temă a dialogului.

Dragi ascultători, în aceeași zi de joi, 12 februarie 2026, începând cu ora 16, atunci când, la Iași, în incinta Hotelului Arnia, reprezentanții Fundației EuroEd au sărbătorit Festivalului Primăverii – Anul Nou Chinezesc, Anul Calului de Foc, am invitat la dialog și pe doamna profesor de limba chineză Maria Lacqua, cea care a moderat manifestarea din ziua de 10 februarie 2026 din Atrium, incinta Palas Mal, arătându-se vizibil emoționată atât de actul cultural întreprins, cât și de sărbătoare. Buna comunicare dintre reprezentanții Fundației EuroEd și cei ai Institutului Confucius, o altă temă a dialogului. Prezentarea programului din ziua de joi, 12 februarie 2026, program care reflectă dialogul intercultural și diversitatea, un alt subiect al dialogului.

Dragi ascultători, vă reamintim că relatăm de la Festivalului Primăverii – Anul Nou Chinezesc, Anul Calului de Foc, manifestare desfășurată, la Iași, în ziua de joi, 12 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Hotelului Arnia, Șoseaua Arcu, Nr. 26. În cele ce urmează, stăm de vorbă cu doamna profesor de limba engleză Carmen Antoniță, director al Liceului EuroEd din Iași, cea care ne creionează o imagine a celor două zile de sărbătoare – Atrium, Palas Iași; Hotel Arnia – cu accent pe buna comunicare dintre dascăli și părinți, dintre dascăli și elevi. Mai aflăm, de la doamna director faptul că atragerea elevilor spre studiul limbilor străine – engleză, franceză, germană și chineză – din programele școlare ale Fundației EuroEd este deja o normalitate, pentru că de peste 12 ani se pune accentul pe diversitate, pe dialogul intercultural.

Dragi ascultători, pentru că am vorbit despre Anul Nou Chinezesc, facem precizarea că reprezintă un interval dedicat reunificării familiei și totodată a comunității, comunitate în cadrul căreia tradițiile prind viață prin ritualuri încărcate de o simbolistică aparte. De exemplu, culoarea roșie, element esențial al sărbătorii, simbolizează: norocul, bucuria și protecția împotriva energiilor întunericului, prezente – în ultima vreme – atât de vizibil în lume și pe pământ.

În această perioadă, casele sunt împodobite cu felinare și dragoni roșii din hârtie, iar participanții poartă haine în ton cu această culoare, pentru a atrage prosperitatea și bunăstarea, fapt confirmat de mai toți participanții la cele două manifestări pe care le-am prezentat în ediția de astăzi a emisiunii noastre.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât a vă invit în ziua de vineri, 6 MARTIE 2026, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN