Prima pagină » Emisiuni » Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună Dimineața de la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 08:41

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio!”

Știați că peste o treime dintre apelurile la 112 înregistrate în 2025 nu au fost urgențe reale?

Astăzi, 11 februarie, de Ziua Europeană a Numărului de Urgență, ne reamintim importanța utilizării sale responsabile.

Cum sunt sancționate apelurile abuzive și care sunt implicațiile acestora, am aflat în matinalul Radio România Iași de la Eduard Iacob, reporter Incubator:

#StareaEducației (INTERVIU) Alina Cuciureanu, director Colegiul Silvic ”Bucovina”: ”Este clar că tiparul școlii în 2026-2027 nu mai poate fi același ca acum 10 ani, sau măcar ca acum 5 ani. Am anticipat aceste schimbări. Am deschis prima clasă de matematică-informatică din istoria instituției și am decis să renunțăm la domenii care nu mai răspundeau cererii pieței muncii.”
Emisiuni marți, 10 februarie 2026, 18:15

Colegiul Silvic ”Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, se afirmă ca o instituție de referință într-un domeniu strategic...

Ziua Națională a Lecturii, la Memorialul Ipotești, 12 și 13 februarie 2026. Ala Sainenco, manager al Memorialului Ipotești, la ”Pulsul Zilei” – 10.02.2026.
Emisiuni marți, 10 februarie 2026, 11:34

Evenimentul se va desfășura în perioada 12–13 februarie 2026 și se adresează în special elevilor și cadrelor didactice. Pentru ediția din...

Tudor Vartolomei, un matematician ieșean cu cercetări pentru stabilierea originii deșeurilor spațiale, un pas important pentru reușita misiunilor în jurul Terrei. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (11.01.2026)
Emisiuni marți, 10 februarie 2026, 11:33

Matematicile avansate și inteligența artificială se întâlnesc pentru a oferi răspunsuri la preocupările de cercetare de la Universitatea...

Omul care aduce vestea! Muzeul Radioului Siret, pregătiri pentru Ziua Mondială a Radioului
Emisiuni marți, 10 februarie 2026, 09:55

Omul care aduce vestea! Muzeul Radioului Siret, pregătiri pentru Ziua Mondială a Radioului, 13 februarie. Florin Gușul Procopie, fondatorul...

Emisiuni luni, 9 februarie 2026, 16:06

Anna Ferenț, doctorandă la Iași, unul din cei 600 de români care au trecut testul Mensa. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (25.01.2026)

„Mens sana”, expresia în latină pentru o minte sănătoasă, și poate fi adăugat o minte ascuțită, pătrunzătoare.  Formulării  îi...

Emisiuni luni, 9 februarie 2026, 15:15

Sute de credincioși și preoți ortodocși români, la Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, eveniment ce a avut loc la Castelul Gandolfo, lângă Roma. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (8.02.2026)

Ca la fiecare început de an, la Castel Gandolfo, lângă Roma, toți preoții ortodocși români din Italia, alături de câteva sute de...

Emisiuni luni, 9 februarie 2026, 13:08

Despre diabet și obezitate, medicul Delia Reurean Pintilei, vicepreședinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Realizator – Horia Daraban ( 4.02.2026)

Un studiu realizat în 2023 arăta că 11,6% dintre românii cu vârsta între 20 și 79 de ani sufereau de diabet zaharat de tip 2. Dincolo de...

Emisiuni luni, 9 februarie 2026, 10:34

#StareaEducației (INTERVIU) Gabriela Dima, manager regional Teach for Romania: ”Un copil care ajunge la liceu din mediul rural se confruntă cu o realitate extrem de dură: la multe discipline are un decalaj de trei ani față de colegii lui. Avem un deficit major de cadre didactice, ceea ce duce la fluctuație mare de personal. Dacă profesorii se schimbă de la un an la altul, nu poți construi o învățare sistematică.”  

Rezultatele ultimei simulări a Evaluării Naționale din județul Iași scot din nou la iveală o realitate incomodă, dar persistentă: sistemul de...

