Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună Dimineața de la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 08:41

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio!”

Știați că peste o treime dintre apelurile la 112 înregistrate în 2025 nu au fost urgențe reale?

Astăzi, 11 februarie, de Ziua Europeană a Numărului de Urgență, ne reamintim importanța utilizării sale responsabile.

Cum sunt sancționate apelurile abuzive și care sunt implicațiile acestora, am aflat în matinalul Radio România Iași de la Eduard Iacob, reporter Incubator: