Drumurile educației cu ”Veselica”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 09:31

Cine e Veselica? Am aflat de la Irina Olariu, fondator Teatru Interactiv ”Veselica”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Atelierele de teatru interactiv „Veselica” se adresează copiilor și adolescenților.

Ce spune Irina Olariu?

„Pasiunea mea: să inspir și să ghidez tinerii spre a face ce le place!

Sunt cu adevărat pasionată de munca mea cu tinerii, pentru că văd în ei potențialul și energia pentru a reuși cu propriile lor forțe!

Fie că este vorba de a-i ajuta să-și descopere pasiunile, să-și dezvolte abilitățile sau să-și stabilească obiective, sunt aici pentru a-i sprijini și a-i ghida spre succes.

*Ce mă motivează?*

– Să văd cum tinerii cresc și se dezvoltă

– Să-i ajut să-și atingă obiectivele și să-și realizeze visurile

– Să fiu parte din călătoria lor de descoperire și explorare

*De ce este importantă munca cu tinerii?*

– Pentru că ei sunt viitorul nostru

– Pentru că au nevoie de ghidare și sprijin pentru a-și atinge potențialul maxim

– Pentru că împreună putem crea o lume mai bună și mai luminoasă

Sunt mereu deschisă la noi oportunități și provocări, așa că nu ezita să mă contactezi dacă ai nevoie de sprijin sau doar pentru a discuta despre pasiunile tale!”