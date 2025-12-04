Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Drumurile educației cu ”Veselica”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Drumurile educației cu ”Veselica”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Drumurile educației cu ”Veselica”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 09:31

Drumurile educației cu ”Veselica”.

Cine e Veselica? Am aflat de la Irina Olariu, fondator Teatru Interactiv ”Veselica”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Atelierele de teatru interactiv „Veselica” se adresează copiilor și adolescenților.

Ce spune Irina Olariu?

„Pasiunea mea: să inspir și să ghidez tinerii spre a face ce le place!

Sunt cu adevărat pasionată de munca mea cu tinerii, pentru că văd în ei potențialul și energia pentru a reuși cu propriile lor forțe!

Fie că este vorba de a-i ajuta să-și descopere pasiunile, să-și dezvolte abilitățile sau să-și stabilească obiective, sunt aici pentru a-i sprijini și a-i ghida spre succes.

*Ce mă motivează?*
– Să văd cum tinerii cresc și se dezvoltă
– Să-i ajut să-și atingă obiectivele și să-și realizeze visurile
– Să fiu parte din călătoria lor de descoperire și explorare

*De ce este importantă munca cu tinerii?*
– Pentru că ei sunt viitorul nostru
– Pentru că au nevoie de ghidare și sprijin pentru a-și atinge potențialul maxim
– Pentru că împreună putem crea o lume mai bună și mai luminoasă

Sunt mereu deschisă la noi oportunități și provocări, așa că nu ezita să mă contactezi dacă ai nevoie de sprijin sau doar pentru a discuta despre pasiunile tale!”

 

Etichete:
(EXCLUSIV/ INTERVIU) Cum va arăta finanțarea europeană după 2028 și ce înseamnă acest lucru pentru Moldova? Dragoș Benea, europarlamentar, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European: pentru Moldova sunt necesare ”investiți în sănătate, în infrastructura de transport, digitalizare, alimentare cu apă și canalizare, zone urbane și rurale defavorizate și în resursa umană, mai ales tânără”
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 19:14

(EXCLUSIV/ INTERVIU) Cum va arăta finanțarea europeană după 2028 și ce înseamnă acest lucru pentru Moldova? Dragoș Benea, europarlamentar, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European: pentru Moldova sunt necesare ”investiți în sănătate, în infrastructura de transport, digitalizare, alimentare cu apă și canalizare, zone urbane și rurale defavorizate și în resursa umană, mai ales tânără”

Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană negociază elementele definitorii ale noului Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Sunt vizate...

(EXCLUSIV/ INTERVIU) Cum va arăta finanțarea europeană după 2028 și ce înseamnă acest lucru pentru Moldova? Dragoș Benea, europarlamentar, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European: pentru Moldova sunt necesare ”investiți în sănătate, în infrastructura de transport, digitalizare, alimentare cu apă și canalizare, zone urbane și rurale defavorizate și în resursa umană, mai ales tânără”
Erbiceni, Iași: sărbători sub semnele identitare ale șezătorii – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 4 decembrie 2025, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 14:50

Erbiceni, Iași: sărbători sub semnele identitare ale șezătorii – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 4 decembrie 2025, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții relatăm de la Șezătoarea „Sfântul Andrei – tradiții, obiceiuri, gânduri și...

Erbiceni, Iași: sărbători sub semnele identitare ale șezătorii – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 4 decembrie 2025, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban
Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 12:53

Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)

În anul 1984, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași inaugura ”Secția Suceava” – un teatru în miniatură care avea să...

Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)
Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 10:28

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună Dimineața”, cu Adina...

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 09:54

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Ghiuzan Monica-Adelina și Andreea-Roberta Petraru, în Bună...

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 09:39

Publicul urcă pe scenă la spectacolul „Căpșuni de zăpadă”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, joi, 4 decembrie 2025, de la ora 19:00 are loc spectacolului „Căpșuni de zăpadă” de...

Publicul urcă pe scenă la spectacolul „Căpșuni de zăpadă”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 08:50

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – Povestea unei familii revenite din Grecia după aproape două decenii și provocările integrării celor doi copii în sistemul de învățământ românesc

Tot mai mulți români care au ales calea străinătății decid astăzi să revină pe meleagurile natale. Deși pentru cei din țară...

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – Povestea unei familii revenite din Grecia după aproape două decenii și provocările integrării celor doi copii în sistemul de învățământ românesc
Emisiuni marți, 2 decembrie 2025, 10:20

Grădinița cu P.P. Hârlău pregătește „Seara Valorilor”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Seara Valorilor la Grădinița cu Program Prelungit Hârlău. Profesorul Georgiana Filimon, directorul gradinitei, în Bună...

Grădinița cu P.P. Hârlău pregătește „Seara Valorilor”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan