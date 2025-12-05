Dialogul intercultural în arhitectura de ieri și de astăzi – temă a emisiunii de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 06:37

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural povestim despre arhitectură și influența acesteia asupra noastră. Privim în jur, analizăm, ne imaginăm, trăim, comunicăm, dar suntem mulțumiți – în inimă și suflet – de ceea ce ni se etalează, zi de zi, în fața ochilor noștri?

În acest context, ne-am îndreptat atenția spre un specialist în arhitectură, pentru a ne lămuri în ceea ce privește din punct de vedere arhitectural mediul în care conviețuim; în ediția de astăzi ne plimbăm pe calea undelor atât prin țară, prin satele și orașele noastre, cât și prin străinătate, evident că vorbim despre cum ne raportăm la ceea ce privim și ne adresăm întrebările – suntem mulțumiți de mediul în care trăim? Suntem împăcați cu noi înșine?

Numele primului invitat al ediției este Ciprian Struț, originar din Botoșani, absolvent al Liceului „A. T. Laurian” și al Facultății de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași.

Spre finalul emisiunii Mina Cristiana, președinte al Asociației Armonia Lu¢mina ne prezintă un proiect foarte interesant care are ca obiectiv promovarea muzicii bizantine atât în țară, cât și în afara granițelor. În programul proiectului în următoarea perioadă – în Suceava și Roman – vor fi organizate două evenimente, manifestări despre care aflăm amănunte spre finalul ediției, motiv în plus de a sta alături de noi, până la ora 21.

Stimați prieteni, nu ne rămâne decât să începem dialogul cu arhitect Ciprian Struț, cel care în prima secvență audio pe care o diuzăm ne creionează, pe scurt, o imagine a „brutalismului conceptual”, idee surprinsă într-o ghid arhitectural, ghid în care este reflectată activitatea de peste 20 de ani a interlocutorului nostru, dar nu vom vorbi despre portofoliu, ci despre idei, opinii, noțiuni de care ar trebui cu toții să ținem cont, oriunde ne-am afla, în ceea ce privește arhitectura care ne înconjoară.

Astăzi, în exclusivitate, povestim despre arhitectura care ne încojoară, în satele sau în orașele noastre; imaginea mediului în care conviețuim are efect/ efecte asupra sufletului nostru? Contează mediul în care pășim, clipă de clipă, asupra stării noastre sau a copiilor noștri? Cât de importantă este arhitectura în ceea ce privește dezvoltarea mediului de afaceri? Cum este acasă la noi și cum este în străinătate? Cum construim – prin noutate – bucuria pe care vreau să o ofer celorlalți prin mediul arhitectural care ne înconjoară? Încercăm să găsim răspunsuri la întrebările pe care le-am amintit în cele ce urmează împreună cu arhitect Ciprian Struț, căruia îi mulțumim pentru că împărtășește – pentru dumnevoastră – din experența sa.

Reamintim că stăm de vorbă cu arhitect Ciprian Struț, originar din Botoșani, astăzi locuitor al Iașului. Povestim, în exclusivitate, despre domemniul arhitecturii, „procesul și produsul planificării, proiectării și construirii clădirilor sau a altor structuri”.

Ne întrebăm – Cum au supraviețuit marile clădiri ale umanității? gândindu-ne la marile civilizații ale lumii. Cum am pune în valoare ce avem identitar acasă la noi? Ce și cum trebuie să aplicăm pentru a ne bucura sufletul?

Ține cineva cont de toate acestea atunci când începe a implementa proiecte majore pentru orașul, satul, localitatea în care trăim? Cum erau casele ieri? Cum sunt casele astăzi?

Invitatul nostru, deși l-am provocat să ne enumere câteva dintre proiectele implementate de-a lungul timpului, din modestie, nu a făcut-o, amintindu-ne doar lucrarea Trecut, prezent și viitor, Școala Nr. 1, Târgu Ocna, județul Bacău, „exemplu de intervenție conștientă, asumată și lucidă asupra patrimoniului construit – o arhitectură a clarității și a responsabilității. Noul și vechiul coexistă, îndrumând imaginarul să compare și vizionarul să constate că modernizarea devine un act de continuitate”, după cum ne precizează invitatul nostru în ghidul despre care am făcut vorbire în dialogul care constituie firul narativ al ediției de astăzi.

Dragi prieteni, și pentru că s-a amintit de responsabilitate, aproape de finalul dialogului, interlocutorul nostru face apel, evident, ca toți factorii decidenți din societatea noastră, să fie responsabili în tot ceea ce întreprind. Ideal ar fi ca responsabilitatea să fie cap de afiș în mai toate domeniile, pentru a evita deraiatul trenurilor, tramvaielor sau căderea pereților școlilor în care învață copiii noștri.

Amintim câteva premii pe care arhitect Ciprian Struț, invitat al ediției de astăzi a emisiunii noastre, le-a oținut la diverse concursuri din domeniul arhitecturii: PREMIUL I -RAM ‘24- SECTIUNEA III ARHITECT ÎN COMUNITATE REVITALIZAREA SPAȚIULUI URBAN DIN ORAȘUL DARABANI; RESTAURANT SI TERASA CLUB HAMAK IASI, PROIECT SELECTAT LA BIENALA NAȚIONALĂ DE ARHITECTURĂ, 2016 și altele.

Referitor la cele pe care le-am discutat, închei prin a aminti doar câteva cuvinte ale lui Winston Churchill, om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit în Al Doilea Război Mondial: „Prețul măreției este responsabilitatea”.

Al doilea interlocutor al ediție de astăzi este Mina Cristiana, președinte al Asociației Armonia Lu¢mina, cea care ne vorbește despre Concertul Caritabil de Muzică Bizantină și Colinde – „Caravana Creștină”, manifestare care se va desfășura zilele viitoare în Suceava și Roman, județul Neamț.

Manifestările culturale despre care aflăm amănunte concrete au ca obiectiv realizarea și promovarea unui film documentar dedicat muzicii bizantine; actorul principal fiind Farya Faraji, compozitor, muzician şi producător video de origine iraniană, stabilit în Québec (Canada), invitat al unei viitoare ediții a emisiunii noastre.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”, Mihai Eminescu.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 5 DECEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: arhitect Ciprian STRUȚ