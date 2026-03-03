Despre Classix Festival 2026. Muzica, o experiență mentală

Ascultă Radio România Iași Live
O ediție „Oameni și idei”, dedicată celei de-a VII-a ediții a Festivalului Classix, care pune în discuție relația dintre artă și minte. Invitat, cofondatorul și directorul artistic al festivalului, Dragoș Cantea.

Publicat de isoreanu, 3 martie 2026, 09:07

Pianistul și diplomatul cultural Dragoș Cantea este invitat la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00, pentru a vorbi despre Classix, un festival pe care l-a fondat și care transformă orașul Iași într-un spațiu al creativității și al dialogului interdisciplinar.

Ediția de anul acesta, cea de-a VII-a, are tema Art&Mind, muzica devenind o experiență emoțională, mentală, dar și un exercițiu de atenție.

