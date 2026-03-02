Criza ratelor scăzute ale vaccinării în România. Măsuri posibile, provocări pentru desfășurarea campaniilor publice, pericolele pe care le aduc focarele la nivel național. Invitat: profesor Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Realizator – Horia Daraban (25.02.2026)

Publicat de hdaraban, 2 martie 2026, 18:52

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, o instituție a Uniunii Europene, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, un total de 32 265 de persoane au fost diagnosticate cu rujeolă. În această perioadă, România a înregistrat cel mai mare număr din Uniune, 27 568, urmată de Italia (1 097), Germania (637), Belgia (551) și Austria (542). În această perioadă, România a înregistrat 18 decese atribuite rujeolei, iar Irlanda a înregistrat, de asemenea, un deces.

Astfel de statistici care așază țara noastră pe primele locuri pot fi invocate și dacă spunem că,

în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Conform datelor oficiale, acoperirea vaccinală este de 55% la 12 luni pentru vaccinurile din Planul Național de Vaccinare (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib), 47,4% pentru ROR (rubeola oreion rujeola), 54% pentru vaccinul pneumococic, 6,1% pentru gripă la nivelul populației generale.

Cu acest date pe fundal, au oferit răspunsuri legate de efectele fenomenului scăderii ratei vaccinării doi invitați: doamna profesor universitar doctor Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, totodată, coordonator național al atestatului de obținere a competențelor în vaccinologie și George Roman, director în cadrul Asociației „Salvați Copiii”. De altfel, organizația, recent, a dat publicității concluziile unui studiu. Documentul arată că „principalele cauze ale problemelor legate de vaccinare țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului”.

Invitații lui Horia Daraban au oferit informații legate de importanța medicului de familie în procesul de vaccinare a populației , dar și cu privire la pericolele pe care le aduc bolile, considerate, la un moment dat, eradicate în Europa, inclusiv în România. Un exemplu, în acest sens, este cel al poliomielitei. Țara noastră înregistrează o acoperire de vaccinală de 55% (3 doze), în condițiile în care pragul minim ar trebui să fie de 95%.

Profesorul Doina Azoicăi a oferit în răspunsurile sale și câteva povești tragice, în care copii și-au pierdut viața din cauza rujeolei, evenimente dramatice ce pot fi evitate prin vaccinarea celor mici.