Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 09:54


Omul care aduce vestea: Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! 6 martie 2026, Cinema Victoria Iași – Sala Unirii, ora 19.00

Actrița Laura Cosoi și regizoarea Daniela Nane în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Distribuție: Denis Hanganu, Alecsandru Dunaev, Monica Bîrlădeanu, Laura Cosoi. Regia: Daniela Nane

Ce spune echipa?

„Minciuna nu are picioare atât de lungi” este o spumoasă comedie în patru personaje, care s-a jucat pe Broadway timp de 30 de ani, iar în România a fost tradusă și pusă în scenă pentru prima dată de regretatul Florian Pittiș la Teatrul Bulandra în 1998.

Acțiunea se petrece la mijlocul secolului trecut, când nu existau telefoane mobile, internet sau monedă unică și urmărește doi bărbați care își duc iubitele într-un weekend la mare, într-un hotel de lux de pe litoral. Unul din ei spune întotdeauna „adevărul”, celălalt minte întotdeauna, dar niciunul nu va scăpa de fatidica întâlnire cu soția.”

