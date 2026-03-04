„Cântecul Satului” la Cotnari, de Ziua Femeii! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:00





„Cântecul Satului” la Cotnari, de Ziua Femeii! Dorin Cozan, managerul Bibliotecii Publice Cotnari, în matinal cu Adina Șuhan.

Mesajul organizatorilor: Cu prilejul zilei de 8 Martie, vă invităm la ediția a VI-a a evenimentului „Cântecul Satului”, o întâlnire muzicală dedicată celebrării femeilor și mamelor din comunitatea noastră.

Va fi o ediție specială, cu un repertoriu ales în spiritul acestei zile – cântece pline de sensibilitate, recunoștință și bucurie.

Cine poate participa?

Copiii care urmează cursurile muzicale (voce sau instrument)

Orice persoană, copil sau adult, care dorește să ofere un moment muzical.

Ansambluri folclorice sau grupuri vocale.