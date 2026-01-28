(AUDIO) Revista ”Spre lumină” și volumul de poezie al actriței Ada Lupu, prezentate în cadrul unui eveniment cultural organziat de Colegiul Național din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 10:17

Colegiul Național din Iași continuă manifestările dedicate aniversării a 198 de ani de existență printr-un eveniment cultural cu accent pe literatură și dialog artistic.

Activitatea reunește elevi, profesori și invitați speciali, oferind un prilej de întâlnire cu poezia și cu tradiția culturală a instituției.

Un reportaj de Andreea Daraban:

Colegiul Național din Iași continuă seria manifestărilor dedicate aniversării a 198 de ani de existență printr-un dublu eveniment cultural menit să aducă împreună elevi, profesori și iubitori de literatură, într-o experiență care să deschidă și să bucure.

Este vorba despre lansarea unui nou număr al revistei ”Spre Lumină”, care împlinește 123 de ani, precum și întâlnirea cu Ada Lupu, actriță a Teatrului Național din Iași, prilejuită de prezentarea volumului său de poezie, ”Colțul liniștit al pernei”.

Revista ”Spre Lumină”, care apare în format tipărit odată pe an, în luna ianuarie, este coordonată de profesoarele de Limba și literatura română, Lavinia Ungureanu și Mihaela Calabalic.

Lavinia Ungureanu a mărturisit că întâlnirea cu poezia, într-o zi specială, a fost o alegere firească.

Lavinia Ungureanu: Am ales o întâlnire cu poezia, volumul Adei Lupu, actriță a Teatrului Național Iași. E o carte care ne duce, începând din copilărie, trecându-ne prin adolescență până la maturitate, printr-o galerie de imagini cu care ne vine foarte ușor să ne identificăm indiferent de vârstă. Și un moment de sensibilitate, bineînțeles, care ne îndeamnă să ne dezvăluim emoțiile într-un asemenea moment special.

Reporter: Evenimentul cultural este dublat de lansarea revistei Colegiului Național, ”Spre lumină”, integrată simbolic în această întâlnire cu poezia, a mai spus coordonatoarea publicației.

Lavinia Ungureanu: Am ales, de asemenea, să facem lansarea revistei Colegiului Național în cadrul acestui eveniment cultural, în deschiderea acestuia, pentru că revista ajunge să existe în forma ei tipărită, trecând, mai întâi, prin forma articolelor publicate electronic, născându-se tocmai din aceste experiențe pe care le trăiesc elevii atât în școală, cât și în afara liceului, atunci când participă la spectacole de teatru, de operă, de balet, la filme, la festivaluri, la întâlniri cu scriitorii. Acestea din urmă se întâmplă și în școală. De aceea, am început să vă povestesc despre întâlnirea cu poeta Ada Lupu, tocmai pentru că e una dintre experiențele care, ca și celelalte din revistă, conduc la păstrarea unor forme scrise ale întâlnirilor cu evenimentele culturale.

Reporter: Fondată în 1903, revista ”Spre lumină” a Colegiului Național continuă o tradiție culturală solidă. Formatul electronic al publicației a fost inițiat în 2020, în perioada pandemiei, mai afirmă Lavinea Ungureanu.

Lavinia Ungureanu: E o continuitate foarte frumoasă a unei tradiții culturale, a apropierii de literatură și artă în general, și nu numai, pentru că revista e oglinda diversă a activităților care se întâmplă în Colegiul Național, atât proiecte europene, cât și întâlniri de toate tipurile artistice, științifice, experiențe ale elevilor de voluntariat, care pornesc din școală și continuă dincolo de zona școlii, aspecte care țin de interesele lor creative în zona poeziei, a prozei, a eseului, întâlnirile cu personalități în diverse contexte culturale. Toate acestea ajung în paginile revistei pe parcursul întregului an. Ceea ce se publică pe parcursul întregului an pe site se adună în forma tipărită a revistei, o dată pe an, la ziua Colegiului Național, în luna ianuarie. Și acum avem aceste două volume foarte consistente, de peste 400 de pagini fiecare, pentru că atât de intens și de consistent se trăiește la Colegiul Național.

Reporter: Revista ”Spre lumină” se bucură și de o recunoaștere constantă la nivel național. De peste 15 ani, publicația obține premiul I la etapa județeană a concursului național de reviste școlare și se clasează pe podium la nivel național.

Dublul eveniment, prezentarea volumului de poezie, ”Colțul liniștit al pernei”, a Adei Lupu și lansarea noului număr al revistei ”Spre lumină” are loc, astăzi, în sala de festivități a Colegiului Național Iași.